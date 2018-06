Festa dello sport AICS al parco “Filippo Raciti”

La consueta Festa dello Sport AICS che si tiene come sempre il 2 giugno presso il parco “Filippo Raciti”, ex Brentella, in via Pelosa, vedrà anche quest’anno un nutrito programma di eventi, che impegnerà i numerosi circoli affiliati ad intrattenere nell’area allestita per l’occasione, semplici curiosi ed appassionati.

Nell’area verde ci sarà uno spazio per la sezione Mototurismo, che porterà in esposizione alcuni “bolidi” su due ruote, mentre sempre all’esterno si svolgerà il Trofeo di Calcio ad 11.

Nel pomeriggio invece sarà possibile partecipare gratuitamente, a partire dalle 15.30, alla lezione gratuita di Yoga promossa dal Circolo Anata Yoga. All’interno del Palazzetto le esibizioni inizieranno alle 15 con il Circolo Koreos, che metterà in scena dimostrazioni di Break dance, Burlesque, Danza del ventre e Tai-Chi, seguirà il Circolo Club Azzurro Danze, con spettacolo di Danza Moderna, Hip-Hop e Latino Americano. Alle 16 nell’area esterna si sfideranno gli atleti del Circolo di Scherma Comini.

Dalle 16.30, nel palazzetto, si alterneranno esibizioni di spada giapponese, a cura del Circolo Jin, e di danza del ventre, da parte dei danzatori del circolo Melodie d’Oriente, ed a seguire le evoluzioni dei pattinatori del Pattinaggio Artistico Altichiero e Torre Skating.

Chiuderà il pomeriggio di sport, le premiazioni da parte del Presidente provinciale dell’AICS, Angelo Trifiletti, degli atleti e dei circoli che si sono distinti maggiormente nel corso dell’ultimo anno sociale.

La partecipazione agli eventi e l’ingresso al palazzetto è gratuita

Gallery