Festa dea suca a Cittadella

In centro storico a Cittadella torna la festa dea suca, in programma il 12 e 13 ottobre.

Dettagli

🍝 A tavola con la zucca

Sabato dalle 18.30 e Domenica dalle 12 alle 22

Prelibatezze selezionate a base di zucca

a cura dell'associazione Ristoratori del Cittadellese

🎨 Mostra dea suca

da Sabato dalle ore 15 fino a Domenica alle ore 11

iscrizioni Concorso Migliori Zucche presso Piazza Pierobon

Domenica alle ore 17.30 Premiazione

Premi per la Zucca più pesante, la Zucca più lunga, la Zucca più bella e la miglior composizione

🎃 Durante la manifestazione

- Esposizione artigianale Hobbisti Veneti

- Mostra Moto d’epoca restaurate dagli hobbisti

- Mostra dei Falchi a cura di Stirpe Rapace

- Gioca con noi: Indovina quante armee ci sono in questa Zucca

🧸 Per i più piccoli

- Giochi in zucca e giochi popolari, animati da Pingu's English Cittadella

- Letture Animate per bambini a cura di Lester e Bob - Libreria per ragazzi

- Laboratorio per bambini a cura di Una Proposta Diversa Onlus

- Conoscere le gallinelle di Andrea Pozzato

💡 Laboratori didattici

- Facciamo il pane a cura di LE DELIZIE DEL GRANO

- Birra alla zucca “Facciamola insieme”

🎵 Musica e arte

- Scultore - Intagliatore di zucca con Alberto Tommasi

- Pittrici Alice e Antonia in “L’amore per la natura si trasforma in Arte”

- Esibizione “Gipsy Bubble” bolle vaganti

Sabato

ore 19.30 - Danza con gli “Angels Dancing” di Jennifer Albis

ore 21 - Musica con Anita and the Bouncebits

Domenica

ore 10.30 - Apertura Festa con Complesso Bandistico Ciro Bianchi

ore 18.30 - Musica con Men on the Moon

Parte del ricavato della festa verrà come lo scorso anno usato a finanziare l’attività scolastica di una scuola primaria di Cittadella

Info web

https://www.facebook.com/festadeasuca/

https://www.facebook.com/events/2580568991999734/