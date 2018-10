Festa dea suca a Cittadella

In centro storico a Cittadella torna la festa dea suca, in programma il 13 e 14 ottobre dalle 15 alle 22.

Esposizione artigianale a cura di hobbisti veneti, bancarelle con prodotti di stagione a cura della Coldiretti, mostra mercato di attrezzi agricoli, laboratori didattici con professionisti di settore, un concorso per la zucca più bella, più pesante e più lunga, specialità enogastronomiche, musica e intrattenimento. Sono questi gli ingredienti principali della manifestazione, appuntamento imperdibile dell'ottobre cittadellese.

Programma

Sabato 13 ottobre

ore 16: letture animate per bambini a cura della libreria Lester & Bob e laboratorio e giochi dedicati alla zucca a cura di Pingu English

dalle ore 18.30 in piazza Pierobon: "A tavola con la zucca" a cura dei ristoratori del Cittadellese che prepareranno prelibatezze selezionate a base di zucca

ore 20: spettacolo di danza a cura di Angel dancing

ore 21: musica con gli Anita and the Bouncebits

Domenica 14 ottobre

ore 10.30: apertura manifestazione con il complesso bandistico Ciro Bianchi e apertura "Mostra dea suca"

ore 12: intrattenimento musicale con il quintetto d'ottoni Tutto d'un fiato

ore 15: spettacolo con bolle di sapone "Pastrocio di Bolle"

ore 17.30: premiazione per la zucca più pesante, più bella, più lunga e per la miglior composizione

ore 18.30: spettacoli musicali a cura di Piccola Orchestra Vagante

***Dalle 15 di sabato alle 11 di domenica: iscrizioni aperte per il concorso migliori zucche

Parte del ricavato della festa verrà come lo scorso anno usato a finanziare l'attività scolastica di una scuola primaria di Cittadella.

Informazioni