Cittadella tirolese tra Porta Padova e Porta Vicenza: prodotti tipici, atmosfera e musiche altoatesine

Festa Tirolese a Cittadella

Manifestazione allestita fuori le mura tra Porta Padova e Porta Vicenza, da mercoledì 15 luglio a domenica 23 agosto si potranno trovare, prodotti tipici, atmosfera e musiche altoatesine, tanto che sembrerà di essere in un angolo del Sud Tirolo.

Assaporare profumi e tradizioni

La Pro Loco Cittadella in collaborazione con la Città promuove la festa, lo spazio fuori le mura sarà agghindato a tema tirolese, per assaporare profumi e tradizioni dell’Alto Adige e del Tirolo austriaco. Saranno serate di spettacoli e intrattenimenti a tema altoatesino, come il ballo tradizionale Schuhplattler (quello degli schiaffi), accompagnati da cibi tradizionali e birra fresca.

Rivivere il clima tradizionale del Tirolo

Lo spirito della festa, è quello di far rivivere il clima tradizionale del Tirolo, con gastronomia e ambientazioni locali: l’apertura della prima botticella di birra, come da tradizione, verrà effettuata dal sindaco e da Miss Cittadella la prima sera.

I piatti

Tra i piatti da degustare si potranno trovare: gulash, canederli, speck, come viene servito in Tirolo, con cetrioli e formaggio, stinco di maiale, galletto, wurstel, costine, pretzel e tra i dolci Sacher torte e strudel. Non mancherà ovviamente la birra fresca «a caduta» . Allestimenti con fieno e giostrine per i più piccoli offriranno nelle calde serate di luglio un angolo dove assaporare il “fresco” clima Tirolese.

Quando

Dal 15 luglio tutti i mercoledì giovedì venerdì sabato e domeniche dalle ore 19 alle 24.

Sabato 1 agosto ci saranno due aperture eccezionali del Camminamento di Ronda sopra le Mura di Cittadella:

Sopra le Mura al Tramonto

Sopra le Mura al Tramonto dalle 19 alle 21, con ultimo ingresso ore 20. Lasciatevi affascinare dall’atmosfera del Medioevo a Cittadella, al calar del sole.

Camminamento by Night

Camminamento by Night dalle 21 alle 24, ultimo ingresso 23. Non perdere l’occasione di percorrere il Camminamento in notturna, illuminato da luci soffuse...

Biglietteria in Porta Bassano, senza prenotazione.

