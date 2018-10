Domenica 7 ottobre si svolge la 16esima festa della transumanza e dei prodotti tipici dell'Alta Padovana a San Pietro in Gu, nel parco giochi comunale di via Mazzini, dove si celebra il rientro dall'alpeggio delle mandrie.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

La manifestazione prevede esposizione di prodotti tipici locali, macchine agricole, dimostrazione pratica della produzione della tosella con degustazione gratuita a cura di Lattebusche.

La giornata sarà allietata dalla presenza del gruppo Vita d'altri tempi della Pro Loco di Correzzola, con dimostrazioni di lavori antichi.

Tutto il giorno saranno a disposizione la carrozza trainata da cavalli per una breve passeggiata in paese e i pony per il divertimento dei bambini.

Alle 12.30 sarà aperto per il pranzo lo stand gastronomico con piatti tipici, tra cui il torello allo spiedo, a cura della Pro Loco Guadense.

Inoltre, sarà aperto il Museo comunale delle risorgive in piazza Prandina, con orario 10-12 e 15-18. Sarà possibile effettuare visite guidate alle risorgive (prenotazioni 340.1392002).