Festa dell’uva e del vino a Vo’ Euganeo

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/375268939843160/

Dal 13 al 15 settembre torna, alla sua 69esima edizione, "Festa dell’Uva e del Vino di Vo’, tra Rosso, Fior d’Arancio e Serprino”.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Dettagli da facebook

🍇Dal 13 al 15 settembre 2019 torna, alla sua 🍷69esima edizione, la Festa dell'Uva Vo', tra Rosso, Fior d’Arancio e Serprino”.

🍾 In piazza Liberazione, al rientro dalle ferie estive, prima di tornare a pieno regime alla routine di tutti i giorni, non perderti la grande festa che coinvolgerà tutte le eccellenze del territorio e celebrerà 🍷 il vino, uno dei prodotti 🇮🇹 made in Italy più apprezzato e richiesti dal mercato mondiale.

Immancabile sarà la presenza in Piazza Liberazione del Villaggio DiVino

🥂 Villaggio DiVino che accoglierà le cantine del Consorzio Vini Colli Euganei, protagoniste indiscusse della manifestazione. Durante i tre giorni della manifestazione sarà possibile degustare i loro vini migliori, scelti tra un’ottima selezione di frizzanti, bianchi, e rossi. Non mancheranno numerose postazioni gastronomiche per assaggiare i prodotti locali e vivere la tradizione della festa a 360 gradi.

Sarà un viaggio alla riscoperta dei sensi attraverso le più svariate tipologie di degustazioni del vino, il tutto condito con dell’ottima musica, per concludere con l’immancabile e imperdibile sfilata dei carri di uva, nel pomeriggio di domenica 15 settembre.

Alla sua 69ª edizione il Villaggio DiVino si mostrerà con un particolare allestimento che riempirà l’intera Piazza Liberazione ricordando un vero e proprio “villaggio” delle tradizioni venete, dove poter sostare per degustare all’aperto ottimi vini del territorio e pietanze locali nelle prime sere settembrine.

Info web

https://www.facebook.com/FestadellUvaVo/

https://www.facebook.com/events/375268939843160/