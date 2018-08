Festa dell’uva e del vino a Vo’ Euganeo

Dal 14 al 16 settembre torna la “Festa dell’Uva e del Vino di Vo’, tra Rosso, fior d’Arancio e Serprino”.

Vi attende una grande festa in programma al rientro dalle ferie estive, che gira tutta attorno alle eccellenza del territorio, per inaugurare e celebrare il vino, uno dei più grandi prodotti made in Italy,

Immancabile la presenza in Piazza Liberazione a Vo’ del “Villaggio DiVino” che accoglierà le cantine del Consorzio Vini Colli Euganei, protagoniste indiscusse della manifestazione, che faranno degustare i loro vini migliori tra una selezione di frizzanti, bianchi, e rossi. Ma non mancheranno gli stand gastronomici ed i prodotti locali, per vivere la tradizione della festa a 360 gradi.

Sarà un viaggio alla riscoperta dei cinque sensi attraverso le più svariate tipologie di degustazioni del vino, dalle degustazioni bendate alle degustazioni a suon di musica fino ad arrivare l’imperdibile sfilata dei carri di uva, domenica 16 settembre.

Il “Villaggio DiVino” si mostrerà quest’anno con un allestimento che riempirà l’intera Piazza Liberazione e che riprodurrà l’ambiente vivace e allo stesso tempo accogliente di un vero e proprio “villaggio” di tradizioni venete, dove poter sostare per degustare all’aperto ottimi vini del territorio e pietanze locali nelle prime sere settembrine.

