Festa dei Veneti 2.0 a Cittadella

L’associazione Veneto Nostro Raixe – Venete presenta la 14esima edizione della Festa dei Veneti, in programma sabato 9 e domenica 10 settembre a Cittadella.

Il più grande evento di cultura veneta in tutte le sue espressioni: musica, teatro, poesia, letteratura e storia, spettacoli, folklore, rievocazioni storiche.

Durante le giornate di festa troverete anche esposizioni di prodotti tipici, moste di arti e mestieri, stand gastronimici, degustazioni, oltre che convegni, dibattiti e molto altro.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

COSPLAY CONTEST

Quest’anno la festa sarà concentrata in un weekend di grandi novità all’insegna nostra straordinaria cultura, civiltà e tradizione e non solo.

Ecco la sorpresa più attesa dell'edizione 2.0: Cittadella, in occasione della festa che celebra il Popolo Veneto, ospiterà domenica 10 settembre il primo contest veneto di Cosplay, “Veneto Cosplay Contest” organizzato da NEXT COSPLAY.

La prima gara, tutta veneta, aperta a tutti, all’insegna della creatività, del talento e del divertimento dedicata al mondo dei fumetti, animazione e videogames con tanti ghiotti premi in palio.

INCONTRI E ATTUALITÀ

Grande attualità in piazza già dal sabato sera con il convegno pubblico “Il diritto di decidere”.

Attesi grandi nomi tra cui Vittorio Feltri, Giuliano Zuin e Matteo Mion che discuteranno il tema scottante e attualissimo della legittimità del Popolo Veneto di decidere il destino del proprio futuro anche in vista di consultazioni referendarie come quella del prossimo 22 ottobre.

STORIA E SPETTACOLO

Domenica non mancheranno storia, identità e tradizioni. Dal mattino Danilo Leo Lazzarini, maestro d’armi, archeologo sperimentale e stuntman vi condurrà in un viaggio all’insegna della grande storia dei Venetkens, il Veneti Antichi, con lo spettacolo “Cleonimo da Sparta contro i Veneti” combattimenti, azione ma anche ritualità e poesia in un inno alla nostra gloriosa e millenaria civiltà.

CELEBRAZIONI

Ancora un balzo nella storia fra celebrazioni e onori a partire dalle 17 con il momento dell’alzabandiera del vessillo di San Marco in piazza Pierobon da parte del 1° Reggimento Veneto Real.

MUSICA E INTRATTENIMENTO

La domenica è anche musica e intrattenimento. Dal tardo pomeriggio divertimento e talento si fonderanno sul palco nel già citato Veneto Cosplay Contest.

La sera torna anche quest’anno il Doge della Festa dei Veneti, il rapper veneto Herman Medrano, a seguire, come di consueto, il gran finale con il concerto di musica classica dei Solisti di Radio Veneto Uno diretta dal Maestro Giorgio Sini.

INFORMAZIONI

049.9404485

info@raixevenete.net

www.raixevenete.com/