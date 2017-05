Festa del volontariato di primavera al convitto San Benedetto da Norcia

Festa del volontariato di primavera 2017. Una giornata di festa al parco.

Domenica 14 maggio al Parco San Benedetto da Norcia - via delle Cave 172, Padova

La Festa è promossa dal CSV di Padova e dalla Provincia di Padova

SCARICA IL PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA

Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova con la Provincia di Padova propongono per il secondo anno una giornata di festa per tutta la famiglia per conoscere da vicino le associazioni di volontariato e farsi coinvolgere dalle loro attività.

La Festa si inserisce in una delle due giornate di PORTE APERTE dell'Istituto San Benedetto da Norcia

Domenica 14 maggio - dalle 9.30 alle 18.30

Saranno presenti con uno stand informativo le associazioni:

Alice per i DCA

Auser provinciale di Padova

Auser Valsugana

Associazione Casa del Fanciullo

Caffè letterario del Pedrocchi

Gruppo Scout Pablo Neruda

Lilt Padova

Mancikalalu

Mondo libero dalla droga

Noi e il cancro - Volontà di vivere

Selvazzano for children

Sofia Onlus

Telefono Amico

Un mondo per Alessia

Daccapo Trauma Cranico

Federazione delle donne per la pace nel mondo

Federazione delle famiglie per la pace nelmondo

TeatroPirata

Teama

Cemea Veneto

Associazione Italo Polacca Padova

Associazione Campeggiatori Padovani "Poggio Ameno"

Faraja

Gruppo operatori carcerari volontari

Liberi legami

Associzione piede torto congenito

Associazione Diabetici – Padova screening

Istituto nazionale bioarchitettura

Cuore di maglia

SpiritoLucente MYOSHIN

Per l’occasione molte delle associazioni aderenti si sono preparate per proporre una serie di appuntamenti e laboratori per mostrare concretamente le numerose attività realizzate nel corso dell’anno.

Segnaliamo in particolare:

Laboratorio di scrittura creativa “Giocare con le parole”

proposto da Alice per i DCA

Laboratorio manuale con manipolazione di argilla

proposto da Associazione Casa del Fanciullo

Laboratorio sull’alimentazione

proposto da Lilt Padova

Mercatino solidale

proposto da Mancikalalu

Letture animate e tatuaggi all’hennè

proposti da TeatroPirata e Meraki

Laboratori creativi per bambini

a cura di TeAma

Interventi musicali con percussioni

a cura di Faraja

Screening per il diabete

a cura di Associazione diabetici

Laboratorio di lavori a maglia

a cura di Cuore di maglia

