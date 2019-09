Festa provinciale del volontariato e della solidarietà in Prato della Valle

Torna la Festa provinciale del volontariato, un'iniziativa dedicata alle associazioni e al mondo del volontariato, per far conoscere alla cittadinanza l'apporto dato dai volontari al territorio provinciale.

Appuntamento domenica 29 settembre dalle ore 10 alle 19 in Prato della Valle.

Scarica il pieghevole della festa con tutto il programma dettagliato

Dettagli

Torna la Festa provinciale del volontariato, un'iniziativa dedicata alle associazioni e al mondo del volontariato, per far conoscere alla cittadinanza l'apporto dato dai volontari al territorio provinciale.

Anche quest'anno la Festa si unisce alla manifestazione Chioggia in Prato pro Missioni, organizzata dal Centro Missionario dei Cappuccini e al Festival delle bande musicali e majorettes organizzato dall'Associazione musicale bande, assiemi e complessi del Veneto.

L'evento, inserito nel programma di Solidaria, è promosso e organizzato dal Centro servizio volontariato provinciale di Padova, Comune di Padova, Centro Missionario Cappuccini, Cuamm, Legambiente Padova, Arci, Acli, Enars, Csi, Fondazione Salus pueri e Ambac.

Programma

La Festa è caratterizzata da alcune aree tematiche:

area volontariato e promozione sociale;

area promozione sportiva;

area del recupero e dell'energia pulita;

area festa dei popoli;

area salute;

area gioco e famiglia.

Il programma completo è consultabile sul sito www.csvpadova.org.

L'iniziativa è inserita tra gli eventi di Padova Capitale europea del volontariato 2020.

Per informazioni

Centro servizio volontariato provinciale di Padova

via Gradenigo, 10 - 35131 Padova

telefono 049 8686849

email info@csvpadova.org

sito www.csvpadova.org

https://www.facebook.com/events/710184432831770/