Festa della zucca a Este

Il Club Ignoranti di Este propone domenica 30 settembre, in piazza Maggiore, la 36esima festa della zucca e serata country a partire dalle 8.30 per tutta la giornata.

Per tutta la giornata troverete lungo piazza Maggiore e via Matteotti gli antichi mestieri proposti dall'associazione Vita d'altri Tempi di Civè di Correzzola, esibizioni di fruit carving, un'esposizione di opere di intaglio artistico con il maestro pluripremiato Alberto Tomasi, una mostra collettiva di pittura e un ampio stand di Sesa con distribuzione gratuita di compost. Nel corso della mattinata si terranno le classiche gare aperte a tutti i produttori di zucche nelle categorie zucca pesante, zucca lunga, zucca strana e composizione di zucche.

A partire dalle ore 10.30 balli e musiche popolari con la Folk Banda di Maurizio Diamantini e il gruppo Danze Popolari Castelfranco Veneto. Nel pomeriggio spazio alle esibizioni di danza con Giovy Dance e Easy Dance Team. A concludere la serata lo spettacolo di musica e ballo country con i Man on The Moon.

A partire dalle ore 12 stand gastronomico con panini e degustazione di piatti a base di zucca proposti dai migliori ristoranti della zona.