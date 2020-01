Tre film per festeggiare Don Bosco al Piccolo Teatro

Tre film dedicati alla famiglia nel fine settimana in cui si festeggia il santo dei giovani, don Bosco, al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana).

Domani sabato 1 febbraio alle ore 16.30 in programma il film di animazione “Pupazzi alla riscossa” (Il cui messaggio di fondo è che bisogna rendersi conto che non bisogna essere perfetti per essere veramente apprezzati).

Domenica 2 febbraio alle ore 16.30 il gettonatissimo film Disney “Frozen II - Il regno di Arendelle”.

Infine domani sabato 1 e domenica 2 febbraio, sempre alle ore 18.45 e 21.15, l'atteso “Pinocchio” di Matteo Garrone con Roberto Benigni.

Ingresso

Biglietti da euro 4 a euro 6.

Info web

https://www.piccolo-padova.it/

https://www.facebook.com/piccolo.teatropadova/