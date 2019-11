Festina party in memoria di Camilla Petrini al Baràca in favore della Fondazione Celeghin

Festina party in memoria di Camilla Petrini in favore della Fondazione Giovanni Celeghin Onlus.

Dove e quando

Appuntamento il 30 novembre al Baraca di via Montepertica, 47 a Padova.

Dettagli

Ci sono molti modi per ricordare una persona, quando non è più tra noi. Per ricordare Camilla il modo migliore è farlo mettendo in scena un evento come a lei sarebbe piaciuto. Queste le parole di Claudia, una delle organizzatrici, che motivano il “Festina Party”

«In questo momento storico, ciascuno di noi non può dire di non essere venuto a contatto con il cancro.

Ognuno di noi ha una Nadia Toffa da piangere.

Anche Padova piange più di qualche vita ancora giovane, ancora piena di cose da fare.

Luca, Camilla, Niccolò sono solo gli ultimi in ordine di tempo. Personalmente ci metto anche mio papà, così come sono certa che moltissimi siano i genitori di tutti noi colpiti da questa piaga.

Eh si, perché il cancro è ad oggi la forma più alta di democrazia.

Non risparmia nessuno. Non fa differenze. Non fa sconti. Tocca tutti. Ogni giorno. Inesorabilmente.

Ognuno di noi non può dire, leggendo queste poche righe, di non aver qualcuno che gli salta in mente.

Ho deciso, assieme agli altri amici di Camilla, di sposare questa causa, sostenendo la Fondazione Giovanni Celeghin, per creare un evento che sia allo stesso tempo un momento ludico e divertente nello stile tipico dell’amata Camilla, e contemporaneamente un momento di coscienza che porti ciascuno di noi a contribuire fattivamente alla ricerca contro questa maledetta malattia.

L’intento è quello di creare un appuntamento annuale dove si sposino divertimento ed impegno.

Lo spirito sarà quello tipico delle festine a casa di Camilla dagli anni 90 in poi: musica dal vivo, amici, l’immancabile prosecco e tanta voglia di ballare.

La location giusta è proprio quella del Baraca, locale che incarna perfettamente lo stile familiare di casa Petrini.

L’impegno sarà quello di sostenere una fondazione molto attiva e presente, oltre che molto apprezzata a Padova, che sposa perfettamente gli scopi che ci siamo prefissati».

La Fondazione, nata dalla volontà dei figli di Giovanni Celeghin, Fabio e Annalisa – imprenditori padovani come il padre, fondatore del gruppo DMO Spa – è nata nel 2012 per sostenere la ricerca scientifica attraverso il finanziamento di progetti legati ai tumori cerebrali.

Fino ad ora sono stati finanziati e sono in corso di finanziamenti progetti, borse di studio, supporto psicologico per i malati e i loro care-giver, arredamenti di sale cure per oltre 1 milione di euro in vari ospedali, università e centri di ricerca italiani.

«È un onore essere ospiti di questo evento, che unisce divertimento e una buona causa: quella della ricerca scientifica, vitale per chi, come noi, ha come missione quella di tendere i tumori cerebrali patologie più facili di trattare».

Ingresso con consumazione – cena su prenotazione

DJ Set: Jack Ottani – Vocalit: Ania J.

Per informazioni e prenotazioni

Massimo 347 2820821 Cristian 380 2757909

www.fondazioneceleghin.it

Info web

https://www.facebook.com/events/796090197499009/