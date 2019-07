Cantautorando - Festival delle Piazze 2019, gli appuntamenti di mercoledì 3 luglio

Mercoledì 3 luglio, dalle ore 21, piazza della Frutta è pronta ad accogliere “CantAutorando”, rassegna musicale di qualità di giovani cantautori padovani emergenti che presenteranno i loro brani inediti, accompagnati da alcuni professionisti della scena musicale padovana in formazione acustica. Sul palco si alterneranno Anna Borin, Alessia Girardi, Cristian Ucrainschi, Alessia Boccuto, Gaia Paccagnella, Thomas Avveduto, Ilaria Feis, Riccardo Ometto, Chiara Rampazzo e Alice Pauro.

Alla chitarra acustica e classica Paolo Valentini e Federico Cherubin, al set acustico batteria/percussioni Luca Palmarin e al piano Nicola Albano.

Questi artisti sono stati guidati da un team di songwriter e produttori tra cui il noto vocal coach e produttore Michele Fischietti (ha collaborato professionalmente con alcune delle realtà musicali più importanti tra cui X-Factor, Amici, Sony, Universal, Warner e Sugar), Cristiana Lirussi (vocal coach della Daigo Music School) e Nicola Albano (Produttore Daigomusic).

Ospite della serata la cantautrice padovana Giovanna Lubjan che molti ricorderanno anche per il brano Back to a Time, contenuto nell’EP Zerowatt (2007), e scelto come colonna sonora dello spot destinato alle reti Mediaset dell’automobile Daihatsu Cuore.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE) con il contributo e il patrocinio del Comune di Padova, in collaborazione con Daigo Music School, e la direzione artistica del soprano Stefania Miotto.

Accesso libero e gratuito per tutti, con possibilità di godersi lo spettacolo comodamente seduti in uno dei tanti bar che affacciano i loro plateatici direttamente su piazza della Frutta.

Per scoprire tutte le altre serate musicali in programma consultare la pagina facebook od il canale Instagram “Festival delle Piazze”.

Il Festival delle Piazze:

È un’iniziativa di APPE (Associazione Provinciale Pubblici Esercizi)

Beneficia del patrocinio e di un contributo del Comune di Padova

Direttore Artistico è Stefania Miotto

Main Sponsor è Banca Patavina

Media Partner sono Radio Cafè, Radio Pocket e Pocket Magazine

Altri sponsor sono Diemme Caffè, Benetti bakery, Maragno carta

Info web

https://www.facebook.com/festivaldellepiazze/

https://www.facebook.com/events/329222304677575/

http://www.appe.pd.it/notizie-eventi/8235-piazza-della-frutta,-il-3-luglio,-e-l-epicentro-della-musica-di-qualita-con-cantautorando-,-rassegna-di-giovani-cantautori-padovani

Gallery