Festival delle Basse a Vighizzolo d’Este

Il Festival delle Basse torna per una quarta edizione ricca di novità. Per la prima volta si svolgerà in aperta campagna, a Vighizzolo d’Este, nel periodo dell’anno in cui il territorio offre i suoi colori e profumi più intensi.

Appuntamento dal 21 al 23 settembre per tre giorni di festa, cultura e divertimento con incontri, spettacoli teatrali, presentazioni, reading e concerti - tutti a ingresso gratuito - che si svolgono dal mattino fino a notte.

Spazio a giovani e prodotti tipici

Una sezione speciale del festival è dedicata a bambini e ragazzi, con laboratori e incontri con autori e illustratori.

Il tutto accompagnato dalle eccellenze della produzione artigianale locale e dal meglio dell'enogastronomia di prossimità a cura degli chef e dei produttori del territorio.

Programma

Venerdì 21 settembre

17: “Manoviva” nel Teatrobus - Teatri mobili

18: Presentazione progetto "Io c'entro" a cura dell’associazione Historia Tourism - Area libreria

18: “Antipodi” nel Camionteatro - Teatri mobili

19: Sandro Sangiorgi - Palco principale

19: “Manoviva” nel Teatrobus - Teatri mobili

19.30: Meek Hokum in concerto - #giùdalpalco

20: “Antipodi” nel Camionteatro - Teatri mobili

21: Orchestra Popolare La Notte della Taranta in concerto - Palco principale

21: “Manoviva” nel Teatrobus - Teatri mobili

22: “Antipodi” nel Camionteatro - Teatri mobili

23: “Miccia prende fuoco” concerto acustico con Massimo Zamboni, Cristiano Roversi ed Erik Montanari - Palco principale

Sabato 22 settembre

16: Ilaria Guarducci “Uff” (5-8 anni) - Spazio ragazzi

17: “Manoviva” nel Teatrobus - Teatri mobili

17: Silvia Borando “Minibombo” (4-6 anni) - Spazio ragazzi

17: Rossana Bossù “Chi sarà” (6-9 anni) - Spazio ragazzi

18: “Antipodi” nel Camionteatro - Teatri mobili

18: Pel di Carota “B come Libertà” - Spazio ragazzi

18.30: Contrada Lorì in concerto - #giùdalpalco

18.30: Rossana Bossù “Un viaggio al microscopio” (12+ e adulti) - Spazio ragazzi

19: Teatro del Paesaggio con Centro di Produzione Artistica VIA ROSSE - Idrovora Cavariega

19: “Manoviva” nel Teatrobus - Teatri mobili

20: “Antipodi” nel Camionteatro - Teatri mobili

20.30: Nino Frassica e Los Plaggers band Tour 2000 | 3000 - Palco principale

21: “Manoviva” nel Teatrobus - Teatri mobili

22: “Antipodi” nel Camionteatro - Teatri mobili

23: Extraliscio in concerto - Palco principale

Domenica 23 settembre

9: Pedalata progetto “M’Argini” con Cicloamatori Montagnana e Ass.Murabilia - Partenza area Festival

9.30: “Manoviva” nel Teatrobus - Teatri mobili

10: “Laboratorio sul suono” (dai 4 anni) - Teatri mobili

10.30: IBBY - MiLeggi Letture - Spazio ragazzi

11: Irene Penazzi “Disegnare un giardino” (4-5 anni) - Spazio ragazzi

11: “Antipodi” nel Camionteatro - Teatri mobili

11.30: Tecnoscienza “Le scoperte di Bebo e Bice” (4-6 anni) - Spazio ragazzi

12.30: Lercio - Palco principale

13.30: Jonny Clash in concerto - #giùdalpalco

14: “Manoviva” nel Teatrobus - Teatri mobili

14.30: “Laboratorio sul suono” (dai 4 anni) - Teatri mobili

15: Ilaria Guarducci “Uff” (5-8 anni) - Spazio ragazzi

15: Luca Mercalli e Filippo Solibello - Palco principale

16: “Dal pomodoro cinese al tonno sovranista, cosa sappiamo veramente del cibo che mangiamo” incontro con Stefano Liberti, in collaborazione con il progetto Le Basse DOC - Area libreria

16: Tecnoscienza “Oggetti volanti non meglio identificati” (7-13 anni) - Spazio ragazzi

17: Canicola “Io sono Mare” (5-8 anni) - Spazio ragazzi

17: Tecnoscienza “Puzze, colle e botti” (7-13 anni) - Spazio ragazzi

17: Manoviva” nel Teatrobus - Teatri mobili

17: “La Venezia che vorrei” presentazione del libro - Area libreria

17.30: Sergio Frigo presentazione del libro “I luoghi degli scrittori veneti” - Area libreria

18: Il Terzo Segreto di Satira “Live” - Palco principale

18: “Antipodi” nel Camionteatro - Teatri mobili

18: Irene Penazzi “Dans le jardin” (5-10 anni) - Spazio ragazzi

19: Teatro del Paesaggio con Centro di Produzione Artistica VIA ROSSE - Idrovora Cavariega

19: Rocco Papaleo Live - Palco principale

19: “Manoviva” nel Teatrobus - Teatri mobili

20: “Antipodi” nel Camionteatro - Teatri mobili

21: IBBY - Pel di Carota e lettori vv: serata Rodariana - Spazio ragazzi

21: “Manoviva” nel Teatrobus - Teatri mobili

22: “Antipodi” nel Camionteatro - Teatri mobili

22: Adrian Fartade (Link2Universe) - Area libreria

Orari

Venerdì 21 settembre dalle 17

Sabato 22 settembre dalle 15

Domenica 23 settembre dalle 9

Ingresso

L’ingresso al Festival delle Basse e a tutti gli eventi in programma è libero e gratuito

Parcheggi

È presente un’area parcheggio dedicata non custodita dalla quale è possibile raggiungere a piedi l’area della manifestazione (circa 300 metri su strada bianca). L’offerta per il parcheggio è di 2 euro, parte del ricavato sarà devoluta a Città della Speranza

Food & drink

Nell’area del festival, negli orari di apertura della manifestazione, è attiva l’area somministrazione curata da ristoratori e agricoltori del territorio. I gettoni per le consumazioni sono acquistabili al punto cassa centrale del festival.

Info utili e divieti

Nell’area del festival è assolutamente vietato fumare: per i fumatori è allestita un’area dedicata. Il festival si svolge in un prato in aperta campagna e si consigliano al pubblico calzature adeguate.

L’area è accessibile anche alle persone con disabilità ed è cura dell’organizzazione agevolare nei limiti del possibile la fruizione dello spazio.

Nell’area del festival e in paese non sono presenti sportelli bancomat, gli sportelli più vicini si trovano nei vicini paesi di Carceri e Villa Estense.

Agli appassionati e agli amici che abitano vicino, si consiglia di arrivare in bici. Munirsi di coperte e cuscini per godere appieno del festival e della campagna.

Contatti

