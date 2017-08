Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1535354503152313/

Festival Bici alla ribalta a Piove di Sacco

dal 7 al 10 settembre | Piove di Sacco

BICI ALLA RIBALTA

Quattro giorni di spettacoli, musica, laboratori e incontri gratuiti dedicati al mondo della bicicletta, per promuoverne un utilizzo quotidiano attraverso proposte culturali che mettano in luce il valore di questo mezzo, tra economia sostenibile, conquiste sociali e benessere della persona. Inoltre, sarà un'opportunità per ammirare la Saccisica – il territorio padovano ai confini con Venezia – da una nuova prospettiva “slow, tra argini, casoni e palazzi storici in sella a una bicicletta.

IL PROGRAMMA:

Giovedì 7 settembre | ore 21 | cortile di palazzo Jappelli (Municipio):

Proiezione all'aperto del docufilm "DONT’ FORGET TO SMILE" di Gianmaria Spavento. Presente come ospite il protagonista Alessandro Gallo, che ha viaggiato un anno in bici dalla Cina all’Italia attraverso la Via Della Seta, seguendo le orme di Marco Polo. Introduce alla visione Andrea Benesso.

A seguire, la premiazione concorso di cortometraggi "RIDE MY BIKE"

---------------------------------

Venerdì 8 settembre

Dalle 15 alle 19 | fronte Municipio

PERCORSO A OSTACOLI in bici e a piedi per bambini da 6 a 10 anni a cura dell’Team Bmx Panther Boys Padova. Un’attività ludico motoria con la bicicletta finalizzata al suo corretto uso nel rispetto del Codice della strada.

Ore 16.30 e 18 | Teatro Filarmonico

ALFONSINA VINCE TUTTI letture animate per bambini a cura del gruppo Readers on the storm. La storia è quella di Alfonsina Strada, bolognese, classe 1891, famosa per essere stata l'unica donna ad aver partecipato al Giro d'Italia, nel 1924.

Ore 21 | cortile di palazzo Jappelli (Municipio)

RAGGI DI LUCE di Teatro Testoni Ragazzi - La Baracca. Tre personaggi su due ruote intraprendono un viaggio surreale per illuminare il mondo in modo diverso: mettersi in sella e pedalare per accendere un’abat-jour, una strada, una stazione da cui parte un treno. Indossare un vestito che cambia colore, e attraversare il vento e la pioggia. L’elogio della bicicletta, la poetica del viaggio, le suggestioni della notte, la mobilità sostenibile, il risparmio energetico.

--------------------------------

Sabato 9 settembre

Ore 15 | piazza Vittorio Emanuele II

WORKSHOP L’ABC DELLA BICI a cura de La Mente Comune. Il laboratorio promuove l’utilizzo della bicicletta come mezzo salutare, ecologico ed economico per spostarsi in città, e la riparazione della bicicletta - attraverso il riutilizzo di componenti recuperate - per favorire l’autonomia nell’esercizio delle abilità manuali e per ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani. L'obiettivo non è quello di formare dei meccanici di professione, bensì di rendere autonomi i partecipanti nel riconoscere i malfunzionamenti della bicicletta e poter compiere le piccole riparazioni e regolazioni con un'attrezzatura non professionale.

(durata 4 ore, max 15 partecipanti prenotazione obbligatoria a biciallaribalta.festival@gmail.com)

Ore 18.30 | piazza Vittorio Emanuele II

Luca Contoli BMX freestyle L’ARTE DELLA BICICLETTA – FLATLAND BMX Trick con la BMX, a metà tra la giocoleria e la ginnastica acrobatica, sfidando le leggi di gravità senza l’uso di rampe, ma solamente sulla terra piatta. Da questo infatti, il nome Flatland. Lo spettacolo mescola differenti tipi di linguaggio, come la danza, e l’espressione fisica ed artistica di emozioni e sentimenti. Anche i freni diventano superflui...

Ore 21 | cortile di palazzo Jappelli (Municipio):

Finisce per A. Alfonsina Strada – Soliloquio tra Alfonsina Strada, unica donna al Giro d’Italia del 1924, e Gesù Compagnia Lady Godiva Teatro, scritto da Eugenio Sideri. Nel 1924 Alfonsina Morini, maritata Strada, si iscrive e partecipa al Giro d’Italia. Prima ed unica donna a farlo, in quel tempo. Uno scandalo, per quella “corriditrice” che tutti credevano volesse sfidare gli uomini, ‘i maschi’. Ma Alfonsina voleva solo volare sulle ruote, correre nel vento, arrampicarsi per le montagne. E “il diavolo in gonnella” lo fece. Per tutta la vita, perché per tutta la vita la sua grande passione per le due ruote continuò.

-----------------------------------------

Domenica 10 settembre

Ore 9.30 |da piazzale Serenissima

BICICLETTATA destinazione Casoni della Fogolana in Valle Millecampi a Codevigo in collaborazione con ASD Ciclistica Piovese. Il percorso è di circa 33 km A/R e si svolgerà per la quasi totalità lungo argini e caresà, attraversando anche proprietà solitamente non accessibili al cicloturismo. Consigliata l'iscrizione.

Ore 13 | Casoni della Fogolana

Pranzo a sacco oppure presso la struttura (su prenotazione al numero 324 6980644 Coop. Soc. Terra di Mezzo)

Ore 15 | Casoni della Fogolana

Incontro con Marco Pastonesi (giornalista sportivo e scrittore, vincitore del premio Bancarella Sport 2017) e concerto La Repubblica delle Biciclette STORIA DEGLI ITALIANI A PEDALI . Posizionati su fantaveicoli, che derivano da cinque coloratissime Grazielle, gli artisti dello spettacolo raccontano in musica la loro vita in sella ad una bicicletta.

Il Festival Bici alla Ribalta, promosso dall'Associazione culturale Nuova Scena, in collaborazione con il Comune di Piove di Sacco, è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2016.

Partecipano inoltre: l'ASD Ciclistica Piovese, l'ASD Panther Boys, le associazioni La Mente Comune,

Readers on the storm e la cooperativa sociale Terra di Mezzo. Partner: Cattolica Assicurazioni –

Coccato Assicurazioni Sas.

Per informazioni:

biciallaribalta.festival@gmail.com

324 6980644

http://www.biciallaribalta.it/

