“Cicap fest 2019”: il festival della scienza e della curiosità, tutti gli appuntamenti a Padova

Se c’è una caratteristica che contraddistingue tutti gli esseri umani è la curiosità: dagli uomini delle caverne agli esploratori delle missioni spaziali l’uomo si è sempre chiesto chi è, da dove viene, dove andrà… Il 2019 si caratterizza per due grandi anniversari legati alla curiosità dell’uomo: i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e i 50 anni dallo sbarco sulla Luna. Ed è intorno a questi due grandi momenti nella storia dell’umanità che ruota la seconda edizione del CICAP Fest, il Festival della scienza e della curiosità, a Padova dal 12 al 15 settembre 2019. Promosso dal CICAP, in collaborazione con l’Università, il Comune e la Provincia di Padova, con il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il patrocinio di Regione del Veneto, dell’Istituto Superiore di Sanitàe della Camera di Commercio di Padovae con il contributo diFondazione Cassa di Risparmio di Padova e RovigoeFondazione Antonveneta, il CICAP Fest quest’anno si intitola “Dalla Terra alla Luna”ed è dedicato al lungo viaggio della curiosità umana: da Leonardo da Vinci alla conquista dello spazio.

Leonardo e la conquista dello spazio sono due grandi richiami per il pubblico ma anche due importanti stimoli per riflettere sulle sfide che il mondo contemporaneo ci presenta in ogni ambito della conoscenza: dalle conquiste della medicina ai rischi creati da idee pseudoscientifiche sui temi della salute, dalla scarsità di cibo alle conseguenze del riscaldamento globale… Lo scopo del CICAP Fest, infatti, è duplice: da un lato condividere i grandi progressi della scienza, stimolando anche in maniera divertente la curiosità dei partecipanti, e dall’altro fornire al pubblico punti di riferimento e strumenti di indagine acquisiti dalla scienza per orientarsi tra verità e bugie del vivere quotidiano.

Obiettivi che il CICAP Fest intende perseguire coinvolgendo ancora una volta alcuni tra i più bei nomi della divulgazione, della scienza e del panorama culturale italiano e internazionale, tra i quali il giornalista e fondatore del CICAP Piero Angela, l’astronautaPaolo Nespoli, l’astrofisicaSandra Savaglio, il fisico Guido Tonelli, tra i fautori della scoperta del bosone di Higgs, il farmacologo Silvio Garattini, il giornalista Paolo Mieli, il fisico Roberto Battiston, già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, il filosofo Massimo Pigliuccidel City College di New York, il cronista inglese Brian Deer, artefice dell’inchiesta che ha smascherato la bufala del legame tra vaccini e autismo, la fisicaLucia Votano, già direttrice del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, Peter Wadhams, docente di fisica degli oceani a Cambridge e massimo esperto di ghiacci marini, lo psicologo inglese ed esperto di “quirkologia” (la scienza dell’insolito quotidiano) Richard Wiseman, il neuroscienziato Sergio Della Sala, l’antropologo Giorgio Manzi, il filosofo della scienza Telmo Pievani, l’immunologa Antonella Viola, e tantissimi altri studiosi provenienti dalle più importanti Università italiane e straniere, con ospiti in arrivo da Inghilterra, Stati Uniti, Australia e Marocco.

E poi ancora grandi nomi della cultura e dello spettacolo come Marco Malvaldi, Raul Cremona, Davide Calabrese, Francesco Lancia, Alfredo Castelli, divulgatori “star” di YouTube con centinaia di migliaia di followers per i loro canali dedicati alla scienza come Adrian Fartade, Beatrice Mautino, Luca Perri e tanti altri.

In programma oltre 200 tra conferenze, incontri, spettacoli, laboratori, workshop, mostreper grandi e piccoli. Una bussola per navigare sicuri nel grande mare dell’informazione evitando le pericolose secche delle fake news e della pseudoscienza e si svolgerà contemporaneamente su più sedi, tra cuiPalazzo Bo, Palazzo Moroni, Palazzo Santo Stefano, Loggia della Gran Guardia, Orto botanico, Sala dei Giganti, MUSME, Teatro Verdi e Caffè Cavour, oltre che nelle piazze e nelle strade del centro.

Tra le attività collaterali si segnala The Moon, a cura dell’Officina del Planetario di Milano, dove indossando visori a 360° le persone vivranno un’esperienza immersiva in prima persona che inizierà dalla rampa di lancio del Saturno V fino al primo passo di Neil Armstrong sul suolo lunare.

Sarà anche un'occasione per stimolare il proprio cervello, ascoltando, partecipando e vivendo in prima persona esperienze indimenticabili.

Da segnalare anche la sezione CICAP Fest Juniorcon spettacoli, incontri, laboratori e altre attività dedicate ai ragazzi.

Programma online

Programma versione scaricabile

Informazioni

Attenzione - Gli eventi del CICAP Fest sono per la grande maggioranza a ingresso libero con registrazione obbligatoria inserendo sul sito del Festival, cicapfest.it: nome, cognome, indirizzo e-mail e città di provenienza. Si riceverà un’e-mail di conferma che si dovrà presentare agli INFOPOINT dislocati in diversi punti della città: Palazzo Bo, Palazzo Moroni, Orto Botanico.

segreteria@cicapfest.it- 049-686870 – 375-5210918

https://www.cicapfest.it/programma

https://www.facebook.com/CICAPfest/