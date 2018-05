Festival della Complessità: salute futuro e cure collaborative a Padova

L’11 e il 12 maggio approderà a Padova, con il patrocinio del Comune - ufficio Città Sane, il Festival della Complessità che si articolerà in dodici eventi pensati come occasione di relazione e confronto tra esperti di discipline diverse e cittadini partecipi e incuriositi.

Il tema centrale è la salute intesa come il risultato dell’interazione inseparabile del nostro destino scritto nel dna con i fattori sociali, ambientali, e come il frutto di cure sistemiche e collaborative.

Il Festival della Complessità è libero, non ha scopo di lucro, si propone di mobilitare e valorizzare quel patrimonio di creatività e di risorse civili, scientifiche e culturali così capillarmente presenti in città.

É un’occasione per generare nuove idee e nuove visioni e per confrontarsi con la complessità dei problemi concreti e l’incertezza dell’epoca in cui viviamo.

Il festival è stato pensato come uno spazio di relazione, confronto e conversazione sul “Fare cultura” tra esperti di discipline diverse e un pubblico partecipe e incuriosito.

Durante le conversazioni potrete condividere esperienze e scoprire come molte situazioni, anche quelle più comuni e routinarie, abbiano un carattere di complessità e di molteplicità di connessioni.

Programma

Venerdì 11 maggio

ore 9-13, Centro Universitario Zabarella

La cura delle relazioni e le relazioni di cura

introduce dott.ssa M.A. Longo

conversano: prof. M. Ingrosso, dr. F. Bifulco, prof.ssa S. Cipolletta, dott.ssa L. Cacciotti

coordina e conclude dott.ssa M.T. Gallea

ore 14-18, Istituto Teologico S.Antonio Dottore

Quale futuro per la presa in cura nella Medicina di Famiglia?

introduce dr. V. Bossone

coordina dott.ssa M. Procidano

conversano ddr. Crisarà, Bandini, Gemmi, De Francesco, Danieli

conclude ddr. Malatesta e Danti

ore 14.30-15.30, Centro Universitario Zabarella

Passeggiata nella complessità della città

introduce dott.ssa M.A. Longo

conversano passeggiando arch. G. Righetto e dr. F. Forino

ore 15-17, Centro Universitario Zabarella

L’anziano: soggetto fragile e paziente complesso

introduce dr. M. Mosca

conversano: prof. V. Giantin, dr. L. Padovan, dr. S. Ivis

coordina e conclude prof. E. Manzato

ore 17.30-19.30, Centro Universitario Zabarella

Ambiente Urbano e Futuro sostenibile per Padova

introduce coordina e conclude arch. Giovanna Osti

conversano F. Forino, S. Lironi, R. Marinello, S. Giralucci

ore 20.45-22.45, Centro Universitario Zabarella

Il meticciato prossimo venturo

F. Caberlon conversa con G.P. Dalla Zuanna, M. Boscaro, R. Cherkoui

ore 20.45-22.45, Costruttivamente - via Chiesanuova 242

Figli difficili, genitori in difficoltà, società adeguata?

introduce A. Favaro

conversano O. Lorenzoni, A. Berto, G.C. Zecchinato

coordina e conclude I. Ragazzo

ore 20.45-22.45, sala Paladin di palazzo Moroni

Laboratorio: viaggio nel sistema dinamico complesso animale - uomo

introduce e coordina G. Favaro

conversano L. Barzon, C. Bottaro, A. Furlan, E. Bonello, M. Gianesella,.L. Cantalbrigo, M.C. Di Giacomo

conclude F. Cavasin

Sabato 12 maggio

ore 9-13, sala Anziani di palazzo Moroni

Salute e Futuro: sfide della complessità

ore 14.45-15.45, Orto Botanico

La Palma di Goethe

Passeggiata Filosofica nella complessità della natura

F. Collizzolli, G. Greco

ore 16-18, Centro Zabarella

La Medicina Personalizzata

introduce, coordina e conclude E. Peterle

conversano: C. Pristipino, S. Fortinguerra, A. Baù

ore 18.30-19.30, Strada Facendo ristorante etico

Complessità ed integrazione tra viventi: narrazioni di esperienze

S. Ferro conversa con don L. Favarin

ore 20-23: Strada Facendo ristorante etico

Cena di chiusura festival