Festa delle Associazioni al Parco Urbano di Abano

Domenica 26 maggio il Parco Urbano Termale di Abano Terme torna ad ospitare la settima edizione della Festa delle Associazioni. La giornata dedicata al volontariato, alla cultura e allo sport vedrà impegnate 45 associazioni cittadine con un ricco programma che dalle 9 alle 19 animerà il parco e le limitrofe piazze Mandruzzato, Todeschini e Dondi dell’Orologio.

Inizio ufficiale alle ore 11 con l’alzabandiera a cura dei gruppi Scout e dell’Associazione Nazionale Alpini, alla presenza dell’Amministrazione Comunale. Si proseguirà poi nel corso della giornata con varie attività tra cui spettacoli, musica, esibizioni, gioco del Burraco, campo Scout per bambini e ragazzi, dimostrazioni sportive con prove pratiche di Tai Chi, Shiatsu, Arti Marziali e altro ancora. Dalle ore 17.30 ci si sposterà all’interno del Teatro Magnolia dove è in programma il “Festival dei Cori Giovanili” promosso dall’associazione “Nuove Armonie”.

Sempre domenica 26 maggio, in concomitanza con la Festa delle Associazioni, si terrà inoltre la 41^ edizione della “Caminada delle Terme”, la passeggiata non competitiva per lungo le strade di Abano e Montegrotto Terme, organizzata quest’anno da Aquaemotion SSD. L’orario di ritrovo del celebre appuntamento sportivo e solidale (il ricavato verrà devoluto in beneficienza all’AUSER di Abano Terme), è previsto dalle ore 8 e sarà possibile iscriversi in loco fino alle 9, orario della partenza. I percorsi della “Caminada 2019”, come per le precedenti edizioni, saranno due: il primo più “soft” di 6 km e il secondo da 16 km.

“È sempre una soddisfazione mettere insieme un numero così importante di associazioni per una giornata dedicata al volontariato e alla solidarietà. Una festa dedicata a loro è il modo migliore per ringraziare i tanti volontari che, con grande generosità, animano quotidianamente quest’importante realtà del tessuto sociale ed economico cittadino” dichiara l’Assessore Berto.

Le associazioni coinvolte nell’edizione 2019: A.a.t.e., A.c.a.t. Colli Euganei, A.g.e.s.c.i. Gruppo Abano 1, A.i.a.s. Padova, A.i.d.o., A.n.a. - Gruppo Terme Euganee, A.n.c. – Sezione Terme Euganee, A.n.e.d., A.n.f., A.n.m.i.l., Assiscout Gruppo 1 Abano Terme, A.s.s.i., Atletica Vis Abano, A.u.s.e.r., A.v.a.t., A.v.i.s., A.v.o., Burraco Club Abano, C.e.a.v., C.l.a.m.a.t., Coldiretti, Confesercenti, Cooperativa Sociale Nuova Idea, Croce Rossa – Comitato Terme Euganee, Duemonti Abano, Filarmonica Aponense, Garden Tennis, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, Il Basilisco, La Fenice, La Timba Dance & Fitness, Le Colonne Di Abano, L’Orto Di Marco, Mo.i.c.a., Nordic Walking Terme Euganee, Nuove Armonie, Pianeta Donna, Progetto Cernobyl, San Giuseppe Abano Terme, Scuderia Ferrari Club Abano Terme, Scuola Sen Shin Kai, Tairere’, Tkd Academy, U.n.s.i.

