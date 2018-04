Cassa di Risparmio del Veneto aderisce al Festival della Cultura Creativa

Cassa di Risparmio del Veneto aderisce alla quinta edizione del Festival della Cultura Creativa, iniziativa promossa e coordinata dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) con l’intento di avvicinare alla cultura bambini e ragazzi, stimolandone la creatività e il pensiero critico.

Il tema conduttore di questa edizione, che si svolge dal 16 al 22 aprile, è legato all’anno europeo del Patrimonio culturale: “Che capolavoro! Il patrimonio culturale europeo come radice comunitaria di memoria, identità, dialogo, coesione, creatività, futuro”.

A Padova, Cassa di Risparmio del Veneto in collaborazione con il Museo ESAPOLIS, la più grande stazione bacologica europea e il primo grande insettario vivente d’Italia, ha previsto visite guidate e laboratori didattici sul tema “Dal bozzolo alla seta – Il lavoro nelle filande”. Grazie all’iniziativa i ragazzi hanno l’opportunità di accedere al laboratorio attrezzato con filatoi di seta per riscoprire il lavoro delle antiche filande e per conoscere dal vivo il ciclo del baco da seta.

Le attività si svolgeranno nei seguenti giorni:16, 18 e 20 aprile ore 9.00/10.00 e 11.00/12.00 per le scolaresche; 22 aprile laboratori aperti alle famiglie con inizio alle ore 11.00 – 15.30 e 16.30.

Con la sua partecipazione al Festival della Cultura Creativa dell’ABI, Cassa di Risparmio del Veneto sottolinea il suo impegno a favore della cultura e della creatività e la sua attenzione verso i giovani.



Contatti per informazioni: Museo Esapolis – Via dei Colli n. 28 – 35143 Padova -049/8910189