Al Festival delle famiglie lo spettacolo "Che figura di M...agia!"

Al via domenica 22 settembre, presso la sala Alma del Parco È Fantasia il "Festival delle Famiglie - Domeniche in teatro/cabaret", un momento di teatro di strada che entra in uno spazio non di piazza, dove le famiglie possono avvicinarsi ad un arte a tutto tondo e conoscere i vari aspetti della condivisione con lo strumento più importante, la risata.

Domenica 22 settembre 2019 alle ore 17 è in programma lo spettacolo di Mr. Coso "Che figura di M...agia!".

Gli altri spettacoli in programma

Domenica 27 ottobre 2019 ore 17. Spettacolo “Arriva il conte Von Tok” di Dario Zisa. Arriva il Conte Von Tok, con la sua eleganza, le sue valigie e la sua vecchia radio. Uno spettacolo esilarante e innovativo, in cui tecniche di clownerie e di pantomima si fondono con un effetto davvero coinvolgente... Dalle sue valigie il Conte tirerà fuori oggetti strani a non finire per sorprendere e stupire chi gli sta di fronte, ma attenzione: se non collaborerete il Conte potrà prendersela a male! Caratteristica fondamentale, infatti, è il coinvolgimento del pubblico che partecipa sempre con entusiasmo. Lo spettacolo è terapeutico contro la depressione ed è vivamente consigliato ai bambini da 0 a 150 anni!

Domenica 24 novembre 2019 ore 17. Clown Giulivo presenta “Il Giulivo Baloon Show”.

Domenica 15 dicembre 2019 ore 17. Il duo Artistico “Gipsy Bubble” con lo spettacolo “bolle vaganti e sgiocolanti”. Uno spettacolo dove un’eccentrico mago tenterà di imitare a modo suo le grandi personalità della prestigiazione classica e non. Vedremo questo bizzarro figuro destreggiarsi maldestramente con numeri di cartomagia, ipnosi con conigli di pezza, fachirismo autoimposto, escatologia delle mutande, giocoleria. Il tutto coronato sul finale dalla pericolosissima giuda bendata di bicicletta. Freschezza e divertimento sono garantiti grazie alla costante interazione con il pubblico. Spettacolo esilerante e d’impatto. Un travolgente show che coinvolge e trasporta il pubblico in mirabolanti e clownesche avventure, tra giocoleria, risate a crepapelle e palloni “ginormici” un instancabile clown, insomma un artista poliedrico ed eclettico.

Informazioni e contatti

Associazione Kervan - 3512169653

Web: https://www.facebook.com