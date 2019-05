Festival delle fate 2019 a Mestrino al parco Bapi

Arriva alla DECIMA edizione il Festival delle Fate, e si ritorna al Parco Bapi a Mestrino, con il patrocinio del comune, i giorni 1 e 2 giugno 2019. Assolutamente da non perdere e da segnare sul calendario!

Il 31 maggio ore 20.30 si farà un Bagno di Gong e l'accensione del fuoco con gli organizzatori, per aprire in bellezza e portare buone vibrazioni al parco.

Entrata gratuita e divertimento assicurato: questo l'intento che seguiamo e rispettiamo da anni... E' l'evento per tutta la famiglia, con tema fantasy, workshop, relax e divertimento all'aperto per adulti e bambini.

Vi aspettano come ogni anno: banchetti con artigiani, hobbisti, opi, artisti, e musica celtica / folkloristica con intrattenimenti per 2 giorni di fila, sia il sabato che la domenica, fin oltre le 22. Saranno presenti anche i Diaduit (balli folk) il sabato alle 21:30 e i Daridel (Pagan Folk) domenica alle 18:00 per finire in bellezza.

In una suggestiva atmosfera magica si svolgono workshop, letture incantate, esperienze musicali, balli, giocoleria, presenti ballerine, fate e folletti...

Per arricchire la scelta gastronomica al parco si troveranno anche diversi punti ristoro per accontentare tutti i palati: gelati, piadine, crepes, panini, vegetariano e vegano, birra (anche per intolleranti al glutine), sidro e molto altro.

Info web

Sul sito www.festivaldellefate.it e sulla pagina facebook (festival delle fate) trovate il programma completo!

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2289870911250466/