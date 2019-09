Festival Internazionale Bartolomeo Cristofori 2019, tutti gli appuntamenti a Padova

Il Festival Pianistico Bartolomeo Cristofori nasce nel 2015 grazie all’Associazione Bartolomeo Cristofori – Amici del Conservatorio e con il sostegno del Conservatorio “C. Pollini” di Padova. Già dopo il primo anno di attività ha inaugurato una rassegna che tra il 2016 ed il 2017 ha portato a Padova interpreti come Paul Badura-Skoda, Carlo Grante, Anna Kravtchenko, Roberto Cappello, Murray McLachlan. In questo ambito si è svolta la prima esecuzione integrale dei Poemi Sinfonici di Liszt nella versione dell’autore per due pianoforti ad opera di Leslie Howard e Mattia Ometto, esecuzione che ha coronato l’incisione del duo pianistico per la Brilliant.

Scopo del Festival è infatti rendere Padova la Città del Pianoforte: un polo vivo e pulsante della musica a livello internazionale sotto il nome di Bartolomeo Cristofori, geniale inventore del pianoforte che ha saputo unire arte ed artigianato, musica e scienza, intuizione e sperimentazione. Così il Festival si propone di sperimentare, di espandere, di favorire la fruizione della musica classica, e non solo, in tutto il territorio di Padova e Rovigo.

Dopo una ricchissima prima edizione, che ha visto esibirsi artisti come Ivo Pogorelich, il Trio di Parma, Zlata Chochieva, Antonii Baryshevsky, Alessandra Ammara, il Duo Pianistico di Padova, Moritz Kallenberg, Luigi Piovano con l’Orchestra di Padova e del Veneto e altri ancora, il Festival ritorna per animare il settembre padovano con alcuni dei più grandi e interessanti nomi del panorama internazionale, riservando uno spazio tanto ai giovani emergenti quanto ai concertisti più celebri.

Programma

Sabato 21 settembre • ore 21 • Auditorium Pollini

Concerto di inaugurazione

Francesco Piemontesi, pianoforte

• Guida all’ascolto presso il Foyer dell’Auditorium, ore 20

Domenica 22 settembre • ore 21 • Sala dei Giganti

Palazzo Liviano

Martina Filjak, pianoforte

• Guida all’ascolto presso la Sala, ore 20

Martedì 24 settembre • ore 18 • Sala Carmeli

“Talenti emergenti”

Davide Scarabottolo, pianoforte

Vincitore borsa di studio “Salvatore Lo Bello”.

Martedì 24 settembre • ore 20 • Caffè Pedrocchi

A cena con Bartolomeo Cristofori

Serata gastronomica musicale

Duo Alderighi-Trick, pianoforte a quattro mani

Giovedì 26 settembre • ore 18 • Sala Carmeli

“Talenti emergenti”

Duo Castellano • Eduardo Castellano, Sara Castellano, pianoforte

Vincitori borsa di studio “Salvatore Lo Bello”

Venerdì 27 settembre • ore 9-13, sala rossini • Caffè Pedrocchi

Convegno “Turismo musicale, una nuova opportunità per Padova”

Coordinatore: Stefan Marchioro, Alessandro Tommasi

Venerdì 27 settembre • ore 14.30-18.30 • Palazzo Maldura

Resoconto progetto tARTini

Turismo culturale all’insegna di Giuseppe Tartini

In collaborazione con “Tartini 2020”.

Coordinatore: Sergio Durante

Venerdì 27 settembre • ore 21 • Sala del Romanino,

Musei civici agli Eremitani

Costantino Mastroprimiano, pianoforte storico (Copia Dulcken, 1815)

• Guida all’ascolto presso la Sala, ore 20

Sabato 28 settembre • ore 21

Giardino centro universitario • Via Zabarella, 82

Marcello Tonolo Trio

Omaggio a Duke Ellington e Thelonius Monk

Marcello Tonolo, pianoforte

Francesco Angiuli, contrabbasso

Massimo Verrillo, batteria

Domenica 29 settembre • ore 21 • Auditorium Pollini

Concerto di chiusura

Lukas Geniušas, pianoforte

Anna Geniushene, pianoforte

• Guida all’ascolto presso il Foyer dell’Auditorium, ore 20

Modalità di prenotazione dei biglietti

Inviare una mail a: prenotazione@cristoforipianofestival.it indicando Nome e Cognome, concerto scelto e il numero di posti. Si possono prenotare al massimo 4 biglietti per nominativo. I biglietti saranno disponibili per il pagamento ed il ritiro dalle 19.45 alle 20.45 di tutti i concerti in Auditorium Pollini. Non è prevista commissione per la prenotazione.

La prenotazione è valida fino a 15 minuti dall’inizio del concerto e i posti liberi saranno rivenduti al botteghino della sala.

Per ogni chiarimento inviare una mail a prenotazione@cristoforipianofestival.it oppure contattare Alessandro Tommasi al numero 339.2938824

Contatti

Segreteria Organizzativa

Via G. Donizetti, 3

35134 – Padova (PD)

+39 392 6387708

+39 339 2938824

info@cristoforipianofestival.it

Per prenotazioni scrivere a

prenotazione@cristoforipianofestival.it

Info web

https://www.facebook.com/cristoforipianofestival/

http://cristoforipianofestival.it/