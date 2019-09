Festival internazionale di danza “Lasciateci sognare” al teatro Verdi

E’ giunto alla XVI edizione il Festival Internazionale di Danza “Lasciateci sognare” organizzato dall’Associazione La Sfera Danza di Padova, con la direzione artistica di Gabriella Furlan Malvezzi.

Sabato 28 settembre (ore 20.45) al Teatro Verdi di Padova si svolgerà il Premio Nazionale Sfera D’Oro per la Danza, I più brillanti Danzatori italiani, in Italia e nel Mondo. Una serata di spettacolo e di grande danza che ospiterà nomi illustri e interpreti “stellati” del panorama coreografico internazionale ai quali verrà consegnato il Premio. Attesissimi i nomi dei premiati: Primi ballerini e solisti attivi in compagnie come quella dell'Opéra di Parigi, Teatro Alla Scala di Milano, Het Nationale Ballet di Amsterdam, Royal Ballet di Londra, Balletto di Amburgo, Béjart Ballet Lausanne e altri ancora, e performers già affermati sulla scena contemporanea.

Premio italiano, dunque, ma serata internazionale. La giuria che ha lavorato per individuare i nomi dei premiati è altrettanto blasonata ed è formata da Alfio Agostini, Critico di danza, direttore della rivista internazionale BALLET2000; Anna Cremonini, direttrice artistica di TorinoDanza; Valeria Crippa, giornalista, critico di danza e teatro musicale del Corriere della Sera; Marinella Guatterini, saggista e critico di danza di The voice of NY, World Street J Magazine, BALLET2000 docente alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano; Roger Salas, critico di danza e balletto su "El País", BALLET200 e direttore di "Equilibrio Festival" all'Auditorium Parco della Musica di Roma; Sergio Trombetta, giornalista e critico di danza per il quotidiano La Stampa e della Rivista Danza&Danza; Laura Valente, direttore artistico di Positano Premia La Danza e Presidente Museo Madre per le Arti Contemporanee (Napoli). Verranno consegnati i ‘Premi Nazionali Sfera D’Oro per la Danza’ a una rosa di sensazionali danzatori applauditi nei più prestigiosi Teatri del mondo e che si sono distinti per tecnica e personalità scenica.

Con l’occasione verrà inoltre consegnato il ‘Premio alla Carriera’, giunto alla settima edizione, al Maestro Giuseppe Carbone. Una serata che vuole riconoscere il valore del talento ma che si impreziosirà delle esibizioni degli artisti presenti per consegnare al pubblico un vero e proprio spettacolo con le stelle più brillanti a livello internazionale che porteranno sul palco alcune gemme del repertorio classico e contemporaneo per una prestigiosa soirée di grande danza.

I premi consegnati sono opere uniche della nota scultrice padovana Ione Suardi.

