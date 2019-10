Festival internazionale di danza “Lasciateci sognare” al teatro Verdi

Secondo week-end di programmazione per il Festival Internazionale di Danza “LASCIATECI SOGNARE” organizzato dall’Associazione La Sfera Danza di Padova, con la direzione artistica di Gabriella Furlan Malvezzi. Dopo il successo del Premio Nazionale Sfera D’Oro per la Danza, che ha visto premiare ballerini e danzatrici di fama internazionale da una giuria altrettanto rinomata, sabato 5 ottobre il Festival torna con un doppio appuntamento: alle 17, alla sala del Ridotto, sarà ospite la Compagnia francese VOIX & OMNIPRESENZ, con la Prima Nazionale di “Eve, dance is an unplaceable place”, e alle 20.45 sul palcoscenico del Teatro Verdi si esibisce la Compagnia LINGA, fondata e guidata da Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo, con La Prima Regionale “Tabula”. Lo spettacolo sarà seguito dall’incontro aperto al pubblico, coordinato dalla Prof.ssa Elena Randi Docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo e Storia della Danza presso l’Università degli Studi di Padova.

Un pomeriggio e una serata nuovamente dedicate alla danza moderna con un respiro internazionale, la possibilità di vedere sul palcoscenico cittadino performances e lavori di coreografi appassionati e apprezzati in tutto il mondo. La compagnia francese Voix & Omnipresenz crea e sviluppa esperienze multisensoriali basate sul coinvolgimento fisico e umano. Al Teatro Verdi porta in Prima Nazionale “Eve, dance is an unplaceable place” con le coreografie di Margherita Bergamo, legate alla figura di Eve la Pachamama, la dea venerata dagli indigeni delle Ande, conosciuta come madre della terra e del tempo. Nella mitologia Inca, la Pachamama è una divinità sempre presente che ha forte potere creativo, rende possibile il rituale d’incontro tra diversi mondi, reali e virtuali, il suo corpo viaggia attraverso dimensioni dando forma a storie. Tre spettatori sono scelti ed “entrano” nel corpo di Eve, per viaggiare nelle storie grazie ad un’incarnazione, cioè l’esperienza della realtà virtuale.

Alle 20.45 il sipario del Teatro Verdi apre con “Tabula”, un lavoro creato dai coreografi Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo della compagnia svizzera Linga, dove le regole del gioco sono costantemente modificate dal movimento di una scenografia imponente, due tavole massicce che esplorano, nelle loro variazioni spaziali, tanto l’immobilità di una “ultima cena” che il movimento di un conflitto territoriale. Lo spazio è condiviso, rivendicato dagli otto danzatori modulano così all’infinito il campo d’azione, erigono muri, torri e ponti, creando alleanze e contrasti inediti, strappandosi parti di territorio.

La XVI edizione del Festival internazionale di Danza, che gode del sostegno del Comune di Padova, Assessorato alla Cultura, della Regione del Veneto e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, inoltre vede la collaborazione ed il patrocinio dell’Università di Padova, della Provincia di Padova e dell’Ufficio Progetto Giovani, vanta la presenza di nomi di spicco della danza contemporanea d’autore: giovani promesse accanto ad artisti già conosciuti e apprezzati anche a livello internazionale.

Teatro Verdi

(via dei Livello 32 – Padova)

Venerdì 4 ottobre

WORKSHOP CON MARCO CANTALUPO | COMPAGNIA LINGA

Info www.lasferadanza.it

Marco Cantalupo, danzatore e coreografo, è uno dei nomi eccellenti della danza italiana all’estero, fondatore insieme a Katarzyna Gdaniec della Compagnia Linga. Realtà stanziale della scena svizzera al Théâtre l’Octogone di Pully, la Cie Linga festeggia un quarto di secolo di attività il 28 gennaio.

Sabato 5 ottobre

Ore 17 - EVE, DANCE IS AN UNPLACEABLE PLACE | COMPAGNIE VOIX & OMNIPRESENZ | CHALON SUR SAÔNE - FRANCIA | di Margherita BERGAMO - Prima Nazionale | Sala del Ridotto (biglietto unico 5 euro)

Ore 20.45 - TABULA | COMPAGNIA LINGA | di Katarzyna GDANIEC e Marco CANTALUPO | Teatro Verdi (biglietti da 12 a 20 euro)

Ore 22 - Incontro con Marco CANTALUPO, Direttore Artistico e Coreografo della Compagnia Linga coordinato dalla Prof.ssa ELENA RANDI, Docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo e Storia della Danza dell’Università degli Studi di Padova.

Info. Associazione La Sfera danza I mob. 340 8418144

Teatro verdi: tel. 049 87770213 - info.teatroverdi@teatrostabiledelvento.it

