Festival della Magia al Piccolo Teatro

Torna il tanto atteso Festival della Magia, che da otto anni incanta e stupisce grandi e bambini e che anche quest'anno è stato candidato al premio Italive come miglior evento nazionale.

Nicola Calore, produttore dello spettacolo, assicura che anche in questa edizione ci saranno diverse sorprese per tutti i gusti e per tutte le età. Tra le novità di questo festival, che ogni anno cerca non solo di portare in scena l'arte dell'illusionismo a livello professionale ma anche di dare la possibilità alle nuove leve del panorama magico veneto di mettersi in gioco e accrescere le proprie competenze, vi sarà Giulia, una giovane di soli 13 anni che si esibirà con una performance di manipolazione, la branca più difficile della magia da palcoscenico.

L'appuntamento è per sabato 12 maggio al Piccolo Teatro Don Bosco.

Come sempre, a partire dalle ore 20 vi sarà l'intrattenimento magico all'interno del Foyer del teatro con giochi di prestigio dominati da carte, monete e palline ed eseguiti dai maghi Amedeo Mason e Sergio Michelotto.

Dalle ore 21 andrà in scena il vero e proprio festival.

Il Festival della Magia sarà prodotto in collaborazione con l'associazione culturale Jolly Magic di Cadoneghe e sponsorizzato da Ravaservice.

Il cast

Francesco Meraviglia, presentatore della serata nonché professionista della magia generale

Giulia Grimaldi, che con i suoi 13 anni è la più giovane artista ad essersi mai esibita al festival

Maximilian, prestigiatore amante della manipolazione e della magia generale

Alessio Signoretto, un professionista nella magia comica e per bambini

Nicola Calore e Annalisa, che porteranno in scena le loro grandi illusioni

Biglietti

Acquisto in cassa: intero 15 euro, ridotto 10 euro

Prevendite: intero 12 euro, ridotto 8 euro (bambini entro i 10 anni, over 65, portatori di handicap e accompagnatore)

http://www.festivaldellamagia.com

Cartoleria C’era una volta - via Asolo, 9

Cartoedicola Ruggero - zona Mandria

Cartoleria Prosdocimi - piazzetta Pedrocchi

Edicola cartoleria Paltana - via Vittorio Veneto