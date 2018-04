Festival della maternità, incontri e iniziative sui primi mille giorni di vita dei bambini

L’associazione Kairos donna, in collaborazione con il comune di Padova, organizza il Festival della maternità, una campagna di sensibilizzazione e prevenzione rivolta a famiglie, specialisti e operatori del settore della perinatalità.

Eventi di natura scientifica, spettacoli, incontri culturali e attività per le famiglie forniscono un’occasione di formazione e informazione sui primi mille giorni di vita del bambino e sugli strumenti utili a tutelare la salute e il benessere psico-fisico della mamma, del figlio e della famiglia durante e dopo la gravidanza.

La manifestazione si svolge con appuntamenti in varie sedi a Padova nei giorni dal 13 al 15 aprile.

Informazioni

Il programma completo è consultabile sul sito www.kairosdonna.eu/festivalmaternita/

Associazione Kairos donna

392.3637140

segreteria@festivalmaternita.eu

www.kairosdonna.eu