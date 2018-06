Festival di musica latina ai Navigli

Arriva a Padova il festival latino più grande del Veneto. Da venerdì, il Naviglio si trasformerà per tre giorni in un imperdibile teatro, immerso tra i colori, l’allegria, la passione, il ritmo, il calore ed il fascino dell’entusiasmante mondo latino americano. Il 15-16-17 giugno arriva sul lungargine Piovego “La Latina”, uno straordinario evento dove conoscere e vivere in prima persona i suoni, le atmosfere e le emozioni della terra latina.

Folklore, spettacoli, concerti, iniziative culturali, danze, usi e costumi e tantissimo altro ancora, per un grande happening dove, tra musica e divertimento, troveranno spazio in quattro palchi contemporaneamente la storia e la cultura dell’America Latina con le sue millenarie tradizioni. Un momento di festa dove dar voce al più autentico sentimento della cultura latino americana con le sue tradizioni, il suo folklore ed i suoi ritmi travolgenti, in un emozionante viaggio in una terra ricca di fascino, passione ed energia.

Voluto fortemente dall'ideatore dei Navigli Chicco Contin e il direttore artistico Andrtea Oreste, saranno 3 giorni di musica, colori e suoni dal mondo latino, accompagnati anche da dj set, animazione, live concert e drink a tema. Si comincia venerdì 15 con Comho Chinotto live music, Dj Yumi Medina e Reggaettown di Radio Company con Gianluca Pacini e Pietro. Sabato 17 invece arrivano i Bloko Intestinhao live direttamente da Italia's Got Talent, prima di riascoltare Dj Yumi Medina e lasciare spazio ai Son de Lopez Cuba live. Domenica, l'ultima serata, toccherà prima a Micael dj set e poi a Pedra Portugesa e Toni B live set. L'animazione sarà curata dalla partner dell'iniziativa Radio Company con Pietro,

Bruno & Julio, Samba girls, Lady miscel e Danilo.

Info: Andrea Oreste (3470029389) Chicco Contin (3498757579)

Facebook: Navigli - Padova

Instagram: naviglipadova

