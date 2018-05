Festival Park ’70 & ’80 al Social Park

Il Social Park (ex Fistomba) apre la stagione primavera-estate dei live all’aperto con il primo grande appuntamento: il Festival Park ’70 & ’80.

Tre serate di musica con i gruppi e le sonorità degli anni ’70 e ’80 che hanno segnato l’epoca post beat.

Alcune band si ricomporranno dopo svariati anni insieme ad altre ancora sulla breccia, per esibirsi nello storico palco esterno allestito al Parco Venturini Natale.

Programma

venerdì 25 maggio

Dave Galera & his avanzi, Beat The Prog, New Time Band, Claudio Bertolin Bluesman

sabato 26 maggio

Blumercado, Koma Wave

domenica 27 maggio

The Open Space, Stone Creek, Bertolino-Andriolo-Maranto Trio e Like District

Dettagli

Ogni sera pizzeria-cucina e stand gastronomico del pesce col “El camieto de Ricky”.

Apertura stand gastronomico dalle 19

Inizio concerti dalle 21

Prenotazione tavoli:

Lino 328.9379008 - parcofistomba@gmail.com

Enrico 347.5368040 - info@musikkoman.it