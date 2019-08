Festival internazionale delle polpette al parco della Musica

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/878794952480545/

Festival internazionale delle polpette

Parco della Musica - Padova • 11-15 settembre

ingresso gratuito // Via Venezia - Padova

Continuano gli eventi enogastronomici nel verde del Parco della Musica di Padova: da Mercoledì 11 a Domenica 15 Settembre l'appuntamento è con il Festival Internazionale delle Polpette!

Vi aspetta una selezione incredibile...

Siete pronti ad assaggiarle tutte?

🍘 Polpette italiane:

🇮🇹 Polpette Classiche al pomodoro, fritte o al forno

🇮🇹 Polpette di Carne, Pesce, Verdure, Legumi o Formaggi

🇮🇹 Polpette Vegane, Vegetariane e Gluten Free

🇮🇹 Una sezione interamente dedicata alle ricette da ogni regione Italiana, tra cui: Polpette Calabresi, Liguri, Valdostane, Siciliane, Toscane, Venete, Emiliane e Lombarde con la polpetta Milanese per eccellenza: i Mondeghili

🍘 Polpette da tutto il mondo:

🇺🇸 Usa: Meatball

🇮🇳 India: Masala Vadai

🇹🇷 Turchia: Falafel

🇬🇷 Grecia: Keftedes

🇹🇭 Thailandia: Ping Gai

🇸🇪 Svezia: Köttbullar

🍘 Polpette giapponesi:

🇯🇵 Le tradizionali polpette asiatiche “Takoyaki”, polpette di polipo croccanti fuori e morbide dentro, grigliate sulla loro caratteristica piastra

🍘 Polpette latine “Albòndigas” con ricette da:

🇪🇸 Spagna

🇵🇪 Perù

🇲🇽 Messico

🇦🇷 Argentina

🏅 La speciale sfida man vs meatball:

Solo per i veri eroi una maxi sfida da affrontare: 1.5 kilogrammi di spaghetti serviti con sugo di pomodoro, Grana Padano e polpette di Fassona Piemontese: prova a battere il campione in carica detentore del Record in meno di 10 minuti!

Orari dell'evento:

Mercoledì: dalle 18 alla 1.30 di notte (attivi solo a cena)

Giovedì / Venerdì / Sabato / Domenica: dalle 11 alla 1.30 di notte (attivi a pranzo e cena)

Musica ed eventi:

Disponibile a breve il programma completo del festival!

Dove siamo

Parco della Musica è a Padova, all'interno del Parco Europa, in Via Venezia > Segui il link su Google Maps: http://bit.ly/2Wqsch6 || Inggresso libero

La nostra filosofia

Da che mondo è mondo, Gusto e Divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

Un evento di The Meatball Family & Italia on The Road - Cibo Da Strada || Powered by Via Audio > http://www.viaaudio.it/street-food/ • Info: 346 5308662 / marco.camisasca@viaaudio.it

