Festival delle Pro Loco del Veneto all'ex Jutificio di Piazzola sul Brenta

Tradizioni, enogastronomia e folclore, ma anche cultura, storia e natura: come riassumere in poche parole la 3° edizione del Festival delle Pro Loco del Veneto!

Sabato 5 e domenica 6 ottobre oltre 80 Pro Loco venete e delegazioni italiane si riuniranno a Piazzola sul Brenta per presentare la propria attività ed i propri piatti tipici.

Sarà un festival per tutti, famiglie e giovani che avranno l’occasione di scoprire l’unicità e le tipicità enogastronomiche della propria tradizione locale.

Ma non solo!

Un momento d’incontro per vivere e riscoprire lo spirito autentico del Veneto, grazie al ricco programma d'intrattenimento proposto e che verrà presentato nei prossimi giorni.

Ingresso gratuito!

Una squadra forte e coesa, che tutela e promuove un ricco patrimonio di tradizioni, enogastronomia e folclore ma anche cultura, storia e natura.

Tutto questo, e molto di più, sarà di scena a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD) sabato 5 e domenica 6 ottobre grazie alla 3^ edizione del Festival delle pro Loco del Veneto.

Un appuntamento atteso da tutti i soci UNPLI, i volontari delle Pro Loco regionali che si dedicano, anima e corpo, alla promozione della cultura, delle tradizioni e dei prodotti del territorio che in queste due giornate si riuniscono per celebrare, insieme al grande pubblico, l’autentico spirito del Veneto.

Una festa che vedrà protagoniste 23 Pro Loco della provincia di Padova con i relativi Consorzi che, insieme alle altre associazioni della regione e alle 15 delegazioni in arrivo da tutta Italia, daranno vita ad uno spettacolo unico, celebrando la vera anima delle terre venete.

Un legame, quello tra volontari e comunità, che è la forza imprescindibile delle Pro Loco e sarà il filo conduttore del Festival di Piazzola sul Brenta dove protagonista assoluto sarà il Veneto DOC, una terra antichissima, ricca di storia e affascinante per il suo paesaggio che spazia tra Laguna Veneziana e Dolomiti, in cui è forte il legame con le tradizioni e l’entusiasmo dello stare insieme.

Sarà proprio questo spirito autentico ad animare il Festival di Piazzola sul Brenta grazie a centinaia di stand enogastronomici, proposte culturali e di intrattenimento per grandi e piccoli, gruppi folcloristici provenienti da tutto il Veneto, esibizioni di gruppi bandistici, momenti di dimostrazione della lavorazione dei prodotti tipici, antichi mestieri, attività didattiche e laboratori per bambini.

E sarà anche l’occasione per approfittare della straordinaria ricchezza di proposte messe in campo da ciascuna provincia, la giusta opportunità per programmare una gita nel Veneto ancora da scoprire.

Infine la lotteria del Festival Pro Loco con estrazione domenica 6 ottobre (i biglietti si possono già richiedere alle Pro Loco) e la possibilità di partecipare alle visite guidate a Villa Contarini, lo splendido scenario della Festa delle Feste.

Tutti gli eventi e gli aggiornamenti sulla pagina Facebook: unpliveneto.proloco

I Consorzi e le Pro Loco della provincia di Padova presenti al Festival:

Consorzio Pro Loco Atesino con:

Montagnana

Pozzonovo

Sant’Urbano

Consorzio Pro Loco Cittadellese con:

Gazzo Padovano

Grantorto

Limena

San Giorgio

Santa Croce Bigolina

Consorzio Pro Loco Euganeo con:

Due Carrare

Selvazzano Dentro

Consorzio Pro Loco Graticolato Romano con:

Borgoricco

Campodarsego

Camposampiero

Massanzago

Piombino Dese

Trebaseleghe

Villanova

Consorzio Pro Loco Padova Sud Est con:

Legnago

Polverara

Pontelongo

Saonara

Terrassa Padovana

Programma

sabato 5 ottobre

ore 15 – 22 apertura stand gastronomici

ore 16 inaugurazione 3° Festival delle Pro Loco del veneto

ore 17.30 (area esterna jutificio) Concerto BandOrchestra Marco Contarini di Piazzola sul Brenta

ore 20.30 (interno jutificio) serata con Carlo Scarantino karaoke

ore 21.30 (area esterna) Megacromia, spettacolo di luci e musica

Domenica 6 ottobre

ore 10 – 20 apertura stand

In piazza Contarini: esposizione auto d’epoca a cura Autoclub Castelfranco V.to

ore 15 (interno jutifico) spettacolo teatrale “Il Mago di Oz”

ore 16.30 (interno jutifico) Estrazione lotteria

