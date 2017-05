Festival Show in Prato della Valle

Estate 2017, torna il Festival Show. Il 2 luglio il debutto a Padova in Prato della Valle, il 10 luglio prosegue a Brescia in Piazza Miro Bonetti (C.C. Freccia Rossa), il 27 luglio a Caorle all’Arenile Madonna dell'Angelo, il 3 agosto a Bibione in Piazzale Zenith, il 10 agosto a Jesolo Lido in Piazza Torino, il 18 agosto a Lignano Sabbiadoro (Udine) alla Beach Arena, il 25 agosto a Mestre (Venezia) in Piazza Ferretto e il 4 settembre la serata finale all’Arena di Verona, prestigioso anfiteatro che ospita per il quarto anno consecutivo l'epilogo del tour.



GIORGIA SURINA. Padova, Brescia, Mestre e Verona accoglieranno Festival Show 2017 nelle loro migliori piazze attirando da tutta la provincia affezionati spettatori per i quali ormai questo palco significa estate. Tutte le tappe saranno presentate da Giorgia Surina. La poliedrica protagonista della radio e della tv italiana affiancherà sul palco Paolo Baruzzo che da sempre è protagonista della kermesse organizzata dalle due radio trevigiane.



QUALITÀ. "Festival Show significa qualità e divertimento - spiega Paolo Baruzzo, coordinatore della kermesse - siamo onorati che il successo crescente della manifestazione negli anni abbia consentito al nostro evento musicale di diventare uno dei più importanti e rappresentativi dell’estate italiana e siamo grati ai Comuni che proprio in riferimento al consolidato successo non hanno voluto far mancare alla loro città questo spettacolo che raduna in ogni tappa decine di migliaia di persone".

CAST D'ECCEZIONE. Gli fa eco Mariano Sannito, responsabile commerciale e artistico: "Un cast veramente d'eccezione sarà predisposto per le date di Festival Show - anticipa - e avremo in ognuna delle sette serate in programma quest'anno, oltre alla finale in Arena, tanta musica di qualità. Una ventata di freschezza sarà certamente garantita dalla nuova presentatrice della kermesse Giorgia Surina, che riceve il testimone da Lorena Bianchetti e Adriana Volpe e debutterà sul nostro palcoscenico in Prato della Valle".