Festival show 2018 a Padova in Prato della Valle

Torna il Festival show a Padova. E anche quest'anno l'appuntamento in Prato della Valle, fissato per domenica 8 luglio, darà lo start alla nuova edizione della kermesse firmata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Il Comune si è prodigato per confermare una delle otto date previste dell'atteso evento estivo che in questi anni si è affermato come il più importante appuntamento musicale itinerante dell'estate.

La data patavina

La grande carovana di Festival show sarà in Prato della valle la seconda domenica di luglio. L'evento di Padova, ad ingresso libero, sarà l'unico in tutta la provincia. Le altre date del tour si snoderanno fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, fino alla finalissima già annunciata a Trieste, dove l'evento approda per la prima volta, in Piazza Unità d'Italia sabato 1. settembre.

Le passate edizioni

Sul grande palcoscenico si esibiranno alcuni tra i più grandi nomi del panorama musicale e dello spettacolo in genere, il cast è in via di definizione. Solo negli ultimi due anni sono stati ospiti in Prato, fra gli altri, Francesco Gabbani, Loredana Bertè, Ron, Luca Carboni, Annalisa, Giusy Ferreri, Marco Carta, Enrico Ruggeri con i Decibel, Fabrizio Moro, Thomas e Umberto Tozzi.

La collaborazione con il comune

“Padova è onorata di ospitare anche quest’anno il Festival Show e continuare a proporsi come città vitale e attrattiva - afferma Antonio Bressa, Assessore agli Eventi del Comune - . Stiamo collaborando con gli organizzatori perché quella di quest’anno sia una grande edizione, in grado di animare l’estate padovana e offrire a migliaia di persone uno spettacolo indimenticabile nella cornice di Prato della Valle”.

Chi sarà la nuova madrina con Paolo Baruzzo?

La serata sarà presentata dalla nuova conduttrice, il cui nome sarà annunciato prossimamente. In questi ultimi anni le madrine sono state Laura Barriales (2014), Giorgia Palmas (2015), Adriana Volpe e Lorena Bianchetti (2016) e l'anno scorso Giorgia Surina. Sul palco ad affiancarle il coordinatore dell'evento Paolo Baruzzo. “Siamo orgogliosi dell'ottimo dialogo avviato con l'Amministrazione comunale di Padova. Un cast d'eccezione sarà predisposto anche quest'anno per il Festival Show in Prato della Valle - afferma Baruzzo, responsabile dell'organizzazione dell'evento - come avremo in ognuna delle otto date in programma tanta musica di qualità. A Padova sarà ancora una volta una grande festa che attirerà il pubblico delle grandi occasioni”.

La gara

Partirà di fatto in quel giorno la gara di 14 giovani cantanti le cui selezioni si stanno svolgendo su base nazionale con "Festival Show Casting". Finali nazionali delle selezioni di cantanti, band e cantautori a Caorle (Venezia) dal 4 al 6 maggio. Tutti gli artisti saranno accompagnati live dall'Orchestra. Riconferma nel cast di Festival show del coreografo Etienne Jean Marie, ballerino la cui base artistica è a Padova e impegnato in queste settimane con Dance Crew Selecta per rinnovare i componenti del corpo di ballo dell'evento.

Un macchina mastodontica

Festival show viaggia con palco, produzione audio-luci, alimentazione elettrica e intera struttura di backstage, compreso un track adibito a camerini e sala acconciatura e make-up. Un impiego di risorse e mezzi che porta a muovere 7 autoarticolati, 3 camper e 80 persone impegnate negli allestimenti del palcoscenico di 300 metri quadrati. 40mila watt di amplificazione, 500 punti luce sul palco, 1 truck per la diretta radiofonica, 1 Tir per la regia televisiva, 2 gruppi elettrogeni per 450 Kw di energia elettrica. Il direttore della fotografia, Renato Neri, annuncia per quest'anno l'installazione per la prima volta di nuovi fari in movimento che andranno a caratterizzare il sempre notevole apparato illuminotecnico dello spettacolo.

I protagonisti “tecnici”

Il produttore è Roberto Zanella, editore del network radiofonico seguito da oltre 1.200 ascoltatori al giorno; la direzione artistica e commerciale della manifestazione è a cura di Mariano Sannito. Il coordinamento artistico è di Stefano Favero. La regia video è di Claudio Asquini. “C'è grande attesa a Padova per il Festival show - afferma Sannito - nella città “leader” dei concerti live, questo rappresenta l'evento per tutti ad ingresso libero per inaugurare l'estate. Prato della valle, considerati i successi degli altri anni, contribuirà certamente ad una nuova ed entusiasmante stagione per questa nostra manifestazione”.

Città della speranza

Soddisfazione per la conferma dello spettacolo a Padova anche da parte della Città della speranza, da sempre legata a Festival show. In ogni serata viene promossa dai volontari della fondazione stessa una raccolta di contributi fra il pubblico. In questi anni, grazie alla generosità del pubblico nelle varie piazze, sono stati raccolti e versati alla Fondazione oltre 600mila euro.

Gallery