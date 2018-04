Festival show, casting al Maxi’ di Loreggia con Luisa Corna

Dopo molte audizioni in giro per l’Italia e iscrizioni che stanno arrivando da vari Paesi europei, ecco l’atteso appuntamento padovano per le audizioni dei giovani artisti che ambiscono al palco di Festival show 2018.

Per giovani cantautori, interpreti in erba, musicisti e band l’appuntamento è per sabato 7 aprile dalle ore 16 al Supermercato Maxì a Loreggia.

Radio Birikina e Radio Bella & Monella, da sempre, valorizzano i giovani che hanno talento e li ricercano attraverso audizioni “a porte a porte” così da offrire ai ragazzi la possibilità di confrontarsi, spesso per la prima volta, con una commissione artistica in stile Talent.

Questo Casting-evento, ad ingresso libero, si svolgerà sul megatruck di Festival Show, che sosterà nell’area esterna del supermercato.

Nella prima data veneta di “Festival show casting” (le altre sono il 14 al Maxì di Meolo - Venezia e il 21 al Maxì di Conscio di Casale sul Sile - Treviso), presidente di giuria sarà Luisa Corna, che insieme a Roby Borillo dei Los Locos e al discografico Paolo Verlanzi, avrà il compito di ascoltare e valutare i concorrenti presentati da Giovanni Zani di Radio Bella & Monella, affiancato dalla miss Anastasia Savciuc (incoronata in Arena a Verona lo scorso settembre Miss Amen 2017), “portafortuna” dell’evento.

Maxì apre così la stagione di partnership con la kermesse che in ogni estate raduna decine di migliaia di persone.

Subito dopo il casting, Luisa Corna si tratterrà all’interno del punto vendita per foto e autografi.

“Il nostro obiettivo è mettersi alla ricerca delle aspiranti popstar che questa estate potranno inseguire il loro sogno nel roster ufficiale dei 14 giovani che parteciperanno all’evento musicale che darà loro una chance unica dal punto di vista artistico e promozionale”, spiega Paolo Baruzzo, coordinatore di Festival show. “Potranno condividere il palcoscenico con i grandi ospiti e cantare dal vivo con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana”.

Questa fase dedicata agli emergenti si svolge nelle settimane in cui si sta mettendo a punto il calendario della nuova edizone di Festival show e quindi si stanno individuando le 8 città che ospiteranno l’atteso evento, l’anno scorso presentato da Giorgia Surina. Già confermato il debutto del tour 2018 a Padova in Prato della valle domenica 8 luglio. E non a caso il primo Casting in regione si svolge nel padovano.

Da ciascuna delle sedi di audizione vengono selezionati i singoli e le band migliori, che accederanno alle fasi finali delle selezioni, in programma anche quest’anno a Caorle dal 4 al 6 maggio prossimo. E’ da questa tre giorni che usciranno i quattordici nomi dei giovani che parteciperanno alla nuova edizione di Festival Show.

Le iscrizioni sono aperte. Per partecipare, con un inedito o una cover, è sufficiente iscriversi online collegandosi al sito www.festivalshow.it. Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 04237367 o al 360582555. Il coordinamento artistico è di Stefano Favero.

Gallery