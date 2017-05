I.TA.CÀ migranti e viaggiatori, festival del turismo responsabile, tutte le iniziative a Padova

Da giovedì 1 a domenica 4 giugno, decine di eventi ed incontri a Padova e dintorni per vivere l'emozione del viaggio in maniera autentica e incentivare pratiche più sostenibili, che vedono nel turismo responsabile un'opportunità per rigenerare il tessuto economico e sociale del territorio.

DETTAGLI

Nell'anno Internazionale per il turismo sostenibile, indetto dall'ONU, sbarca per la prima volta anche a Padova IT.A.CA’ migranti e viaggiatori - Festival del Turismo Responsabile, giunto alla Nona Edizione Nazionale.

IT.A.CA’ si propone come una piattaforma di innovazione sociale creando sinergie tra tutti coloro che vedono nel turismo responsabile un'opportunità per rigenerare il tessuto economico e sociale della loro area.

Dal 1 al 4 giugno, a Padova e in provincia, oltre 45 realtà locali, propongono un ricco cartellone di eventi aperti a tutti: itinerari a piedi, in barca e in bicicletta, workshop, degustazioni bio e a km 0, presentazione di libri, mostre, concerti e tante iniziative per scoprire e valorizzare le eccellenze culturali, artistiche, enogastronomiche, paesaggistiche ed economiche del nostro territorio. Un’occasione per scoprire una nuova idea di turismo basata sui concetti di sostenibilità e responsabilità

Il festival rientra nell’ambito del progetto It.a.cà. migranti e viaggiatori - Festival del Turismo Responsabile promosso da Lanterna Magica Padova, COSPE onlus, Arci Padova e Associazione Incontrarci Padova, con il patrocinio del Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova, Centro Turistico Giovanile Veneto e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del Bando Culturalmente 2015.

