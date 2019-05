Montagnana Wine Festival - Prima edizione

Le eccellenze del vino delle province di Padova, Verona e Vicenza si incontrano a Montagnana il 7, 8 e 9 giugno.

“Il Montagnana Wine Festival vede coinvolti da un lato il vino e i suoi produttori, rappresentati dai più di 10 Consorzi della provincia di Padova, Verona e Vicenza che patrocineranno l’evento; dall’altro Montagnana, un gioiello murato tra i verdi prati del padovano, centro ideale e punto geografico di incontro tra le 3 province protagoniste”.

Tre province che si congiungono in un unico ricco percorso espositivo lungo tre vie.

Tre giorni di eventi, convegni, incontri per conoscere i segreti delle eccellenze del territorio tra Padova, Verona e Vicenza.

E al centro di tutto questo un prodotto, il vino, e un luogo, Montagnana.

Dettagli

Il percorso espositivo… o meglio dire 3!

Il percorso si snoda lungo 3 delle vie del centro storico di Montagnana, con più di 100 espositori provenienti dalle province di Padova, Verona e Vicenza, immersi nell’atmosfera suggestiva di uno dei borghi murati più belli del Veneto.

I tre punti cardinali da cui si diramano i percorsi sono rispettivamente Porta Padova, Porta Legnago e Porta Vicenza: da questi accessi, i visitatori potranno soffermarsi e deliziarsi negli stand di cantine, aziende food ed espositori, suddivisi in 3 differenti percorsi tematici in base al territorio di provenienza.

Apertura del percorso libero di degustazione nelle tre giornate

Venerdì 7 giugno – Dalle 18.30 alle 23.30

Sabato 8 giugno – Dalle 16.30 alle 23.30

Domenica 9 giugno – Dalle 11.30 alle 20.30

Gli eventi e i concerti della manifestazioni proseguiranno anche dopo l’orario di chiusura degli espositori del percorso!

Costo

Prezzo: 15 euro a persona

La quota comprende ingresso all’intero percorso espositivo con n. 6 assaggi degustazione di vini (0,5 cl) e n. 3 assaggi di eccellenze food scelte dalle aziende espositrici aderenti all’offerta.

Condizioni per Gruppi

Per le condizioni riservate ai gruppi e alle comitive si prega di contattare per maggiori informazioni info@montagnanawinefestival.it

Il programma

➛ Inaugurazione del Festival 🥂

La Prima Edizione del Montagnana Wine Festival apre le danze il 7 giugno a partire dalle ore 18.

➛ Percorso espositivo e degustativo 🍇

Percorso espositivo lungo le vie del Centro Storico con assaggi e degustazioni delle 3 province di Padova, Verona e Vicenza.

Costo: euro 15 a persona

[ La quota comprende n. 6 assaggi degustazione di vini (0,5 cl) e n. 3 assaggi delle eccellenze food scelte dalle aziende espositrici aderenti all’offerta ]

➛ Convegno – Sostenibilità: un key trend certificabile? 📖

Sabato 8 giugno dalle 10, un convegno con importanti personalità e rappresentanti di spicco che si confronteranno sul tema della Sostenibilità e delle Certificazioni nella filiera vitivinicola.

➛ Montagnana Wine Masterclass 🍷

Masterclass organizzate dal Montagnana Wine Festival con il Patrocinio dell’Associazione Sommeliers Veneto.

[E in più...]

➛ “Degusta, passeggia ed ammira” 👣

Visite Guidate su prenotazione in collaborazione con il Comune di Montagnana – Assessorato al Turismo Ufficio turistico I.A.T. e il supporto di Murabilia.

➛ Mostra estemporanea di opere degli artisti del territorio 🖼️

Mostra “en plein air” in collaborazione con Veneta Sedie

➛ Per i piccoli ospiti 🎨

Laboratorio di pittura su tela con l’impiego di innovativi colori ricavati dalle polveri naturali delle bucce degli acini. A cura di LIM - Original Treatments

➛ Musica e spettacoli 🎵

Che festival sarebbe senza un po’ di musica?

3 gli spazi dedicati alle performance musicali: Corte d’Ombra, In Piazza l’appuntamento Drink to Music e City Hall Blues. In più, artisti itineranti saranno l’atmosfera musicale delle vie del centro!

Inaugurazione Montagnana Wine Festival

Dalle ore 18 nel Centro storico di Montagnana

La Prima Edizione del Montagnana Wine Festival aprirà le danze ufficialmente venerdì 7 giugno a partire dalle ore 18.

Il momento inaugurale vedrà protagoniste le oltre 100 Aziende Vitivinicole partecipanti al Festival, che saranno introdotte da una presentazione che terminerà con la consegna della Guida Ufficiale 2019 e l’apertura ufficiale delle degustazioni con percorso libero.

Eccezionale Madrina del Festival sarà Jesusleny Gomes, ideatrice e protagonista dei progetti “Su 2 Piedi” e “Pink Bench“.

Apertura percorso espositivo

Dalle ore 18.30 alle 23.30 presso Centro Storico di Montagnana

Apertura del percorso espositivo lungo le vie del Centro Storico con assaggi e degustazioni delle 3 province di Padova, Verona e Vicenza. Costo per le degustazioni euro 15 a persona

La quota comprende rilascio di un sacchetto con calice per n. 6 assaggi degustazione di vini (0,5 cl) e n. 3 assaggi delle eccellenze food scelte dalle aziende espositrici aderenti all’offerta. Gruppi

Per le condizioni riservate ai gruppi e alle comitive si prega di contattare per maggiori informazioni info@montagnanawinefestival.it

Convegno – sostenibilità: un key trend certificabile?

Presso Sala Veneziana di Castel San Zeno, Piazza Trieste, 15, Montagnana (Pressi di Porta Padova – Ufficio turistico)

Sostenibilità, certificazione, territori: dopo anni di tentativi più o meno riusciti di affermare l’una o l’altra interpretazione del concetto di sostenibilità, si sta assistendo al radicamento di una sorta di movimento che ritiene il tema un driver strategico di sviluppo. Questa presa di coscienza va di pari passo con la sempre più puntuale richiesta di garanzie da parte del trade. A 5 anni dal rapporto sulla sostenibilità pubblicato dal Gambero Rosso, cosa è cambiato? Qual è il punto di vista dei buyer? E quello delle istituzioni? Per quali motivi la sostenibilità è così importante per i grandi player? Gloria Minarelli lo chiederà ad alcuni dei player più attivi sul tema negli ultimi tempi.

9.45: Indirizzi di saluto

Moderatore: Gloria Minarelli

Interventi

10 – Aldo Lorenzoni, Direttore Consorzio Tutela Soave Federdoc

Sostenibilità e comunicazione nel mercato, quale valore aggiunto? Il soave per esempio

10.15 – Nicola Tormen, Word Biodiversity Association

Le esperienze del territorio: Merlara green vision

10.25 – Alessandro Barbieri, Valoritalia

Le certificazioni “sostenibili” biologico, sqnpi, e non solo….

10.50 – Stefano Stefanucci, Direttore EQUALITAS

La sostenibilità della filiera vitivinicola secondo lo standard equalitas

11.15 – Samuele Trestini, Professore Associato Università di Padova

Sostenibilità e prospettive di marketing nella filiera vitivinicola

11.40 – Anna Stancher- Manager, Strategia e Innovazione, presso Amfori

Tutela dei lavoratori in filiera: responsabilità e aspettative dei buyer

12 – Domande dall’audience e dibattito

12.30 – Aperitivo

Apertura percorso espositivo

Dalle ore 16.30 alle 23.30 presso Centro Storico di Montagnana

Apertura del percorso espositivo lungo le vie del Centro Storico con assaggi e degustazioni delle 3 province di Padova, Verona e Vicenza.

Costo per le degustazioni

euro 15 a persona

La quota comprende rilascio di un sacchetto con calice per n. 6 assaggi degustazione di vini (0,5 cl) e n. 3 assaggi delle eccellenze food scelte dalle aziende espositrici aderenti all’offerta.

Gruppi

Per le condizioni riservate ai gruppi e alle comitive si prega di contattare per maggiori informazioni info@montagnanawinefestival.it

Montagnana wine masterclass

Masterclass organizzate dal Montagnana Wine Festival con il Patrocinio dell’Associazione Sommeliers Veneto. Ogni Masterclass prevede una degustazione guidata di 6 vini con servizio sommelier: il tutto sotto la guida di un relatore AIS Veneto che descriverà tutte le informazioni tecniche dei prodotti oggetto della lezione.

Masterclass – Charmat o Metodo classico? I due volti dello spumante

Ore 15.30 – Degustazione di 6 tipologie di spumante a confronto tra Charmat e Metodo Classico prodotti tra Padova, Verona e Vicenza.

Masterclass – Espressioni di bianco

Ore 17.30 – Degustazione di 6 tipologie di vino bianco prodotti tra Padova, Verona e Vicenza.

“Degusta, passeggia… ed ammira”

Dalle ore 9.30 fino alle 17.30 presso Centro Storico di Montagnana

Visite Guidate in collaborazione con il Comune di Montagnana – Assessorato al Turismo Ufficio turistico I.A.T. e il supporto di Murabilia

Non solo vino! Il Montagnana Wine Festival è l’occasione giusta per conoscere da vicino le bellezze storiche e artistiche di una delle città murate più belle d’Italia. E non c’è miglior modo per farlo del lasciarsi guidare in una passeggiata tra le vie del Centro Storico in compagnia di esperti (e di un buon bicchiere di vino, ovviamente!). Tra una degustazione e l’altra, lasciati incantare dalle suggestiva atmosfera di Montagnana, e scopri un passato e un presente di grande ricchezza storica e culturale.

Visite su prenotazione

Mostra estemporanea di opere degli artisti del territorio pittura – scultura

Mostra in collaborazione con Veneta Sedie

Pittura su tela con gli acini d’uva

Laboratori in collaborazione con LIM Original Treatments

Il Centro di Montagnana si veste di creatività con l’area interattiva riservata al divertimento dei più piccoli.

Anche i bambini potranno avvicinarsi ai segreti dell’uva con l’originale laboratorio di pittura su tela, durante il quale gli ospiti potranno disegnare e colorare i loro capolavori con l’impiego di innovativi colori ricavati dalle polveri naturali delle bucce degli acini. Un modo diverso per intrattenere anche gli ospiti più piccoli all’insegna della fantasia e del rispetto per l’ambiente.

Apertura percorso espositivo

Dalle ore 11.30 alle 20.30 presso Centro Storico di Montagnana

Apertura del percorso espositivo lungo le vie del Centro Storico con assaggi e degustazioni delle 3 province di Padova, Verona e Vicenza.

Costo per le degustazioni

euro 15 a persona

La quota comprende rilascio di un sacchetto con calice per n. 6 assaggi degustazione di vini (0,5 cl) e n. 3 assaggi delle eccellenze food scelte dalle aziende espositrici aderenti all’offerta.

Gruppi

Per le condizioni riservate ai gruppi e alle comitive si prega di contattare per maggiori informazioni info@montagnanawinefestival.it

Montagnana wine masterclass Masterclass organizzate dal Montagnana Wine Festival con il Patrocinio dell’Associazione Sommeliers Veneto. Ogni Masterclass prevede una degustazione guidata di 6 vini con servizio sommelier: il tutto sotto la guida di un relatore AIS che descriverà tutte le informazioni tecniche dei prodotti oggetto della lezione.

Prezzo speciale Prima Edizione MW2019 : euro 20 Masterclass – Sfumature di rosso Ore 15.30 – Degustazione di 6 tipologie di vino rosso prodotti tra Padova, Verona e Vicenza. Masterclass – Dolci emozioni…. Ore 17.30 – Degustazione di 6 tipologie di vino dolce prodotti tra Padova, Verona e Vicenza.

"Degusta, passeggia… ed ammira"

Dalle ore 9.30 fino alle 17.30 presso Centro Storico di Montagnana

Visite Guidate in collaborazione con il Comune di Montagnana – Assessorato al Turismo Ufficio turistico I.A.T. e il supporto di Murabilia

Non solo vino! Il Montagnana Wine Festival è l’occasione giuste per conoscere da vicino le bellezze storiche e artistiche di una delle città murate più belle d’Italia. E non c’è miglior modo per farlo del lasciarsi guidare in una passeggiata tra le vie del Centro Storico in compagnia di esperti (e di un buon bicchiere di vino, ovviamente!). Tra una degustazione e l’altra, lasciati incantare dalle suggestiva atmosfera di Montagnana, e scopri un passato e un presente di grande ricchezza storica e culturale.

Visite su prenotazione

Mostra estemporanea di opere degli artisti del territorio pittura – scultura

Pittura su tela con gli acini d'uva

Anche i bambini potranno avvicinarsi ai segreti dell’uva con l’originale laboratorio di pittura su tela, durante il quale gli ospiti potranno disegnare e colorare i loro capolavori con l’impiego di innovativi colori ricavati dalle polveri naturali delle bucce degli acini. Un modo diverso per intrattenere anche gli ospiti più piccoli all’insegna della fantasia e del rispetto per l’ambiente.

