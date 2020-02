“Una Fetta di Teatro”, spettacolo per bambini “ Rodaridiamo” al Piccolo Teatro

La compagnia goriziana A.Artisti Associati va in scena domenica 23 febbraio alle 16 al Piccolo Teatro di Padova con Rodaridiamo, uno spettacolo con la regia di Chiara Cardinali, interpretato da Vania Enrico Cavallero, Serena Finatti e la stessa Chiara Cardinali. Nuovo appuntamento per “Una fetta di teatro”, articolata rassegna di spettacoli per bambini e famiglie organizzata dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni, con il patrocinio e sostegno del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura.

Rodari era conscio dell’importanza della narrazione. Riteneva che raccontare una fiaba fosse un modo di parlare del mondo, della realtà, passando dal camino invece che dalla porta.

Partendo da questi semplici postulati – e prendendo in esame la “Grammatica della fantasia” scritta dal poeta, disegnatore e pedagogista – Rodaridiamo è uno spettacolo che ha lo scopo di far capire al piccolo pubblico l’importanza delle parole e come è semplice cadere in fraintendimenti se l’utilizzo è inappropriato; tutto ciò per stimolare l’immaginazione e fare comprendere in che modo, cambiando il punto di vista, tutto si trasforma.

Cosa racconta lo spettacolo

Pronti a intraprendere un caleidoscopico viaggio guidati dai personaggi più stravaganti nati dalla penna di Rodari e a vivere un’avvincente storia di fate, di guerra e telefonate mancate? Stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone vuole fare la guerra, ma i suoi soldati Giovannino Perdigiorno e Martino Testadura hanno poca dimestichezza con le parole. A nulla varrà l’intervento di Magogirò con i suoi strabilianti ordigni e del dottor Terribilis con le sue fantomatiche invenzioni! Fata Tin prega affinché la guerra non si faccia… e forse le sue preghiere saranno esaudite!

La rassegna

Le rassegne godono del patrocinio del MIBACT e del patrocinio e sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Padova. L’organizzazione degli spettacoli è stata resa possibile grazie alla disponibilità del Servizio assistenza sale-Acec della Diocesi, dei parroci gestori delle sale e dei loro collaboratori, al supporto di Gruppo Alcuni e del Parco degli Alberi Parlanti.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito spazioalteatro.it e sulla pagina Facebook dedicata.

Biglietti

Biglietto d’ingresso 5 euro | Bambini sotto i 3 anni gratis

La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio della rappresentazione

Per informazioni: http://www.spazioalteatro.it/ padova

---

Presentando il biglietto di Una fetta di teatro è possibile partecipare gratuitamente a uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti a Treviso – www.parcodeglialberiparlanti.it

Info web

http://www.spazioalteatro.it/padova/piccolo-teatro/calendario-per-data/262-rodaridiamo

https://www.facebook.com/events/405385923674011/