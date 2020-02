“Una Fetta di Teatro”, spettacolo per bambini “Come Pierino diventò Pierone e incontrò la strega Bistrega” al Piccolo Teatro

Nuovo appuntamento per “Una fetta di teatro”, articolata rassegna di spettacoli per bambini e famiglie organizzata dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni, con il patrocinio e sostegno del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura. Domenica 9 febbraio alle ore 16 al Piccolo Teatro di Padova, in via Asolo 2, va in scena “Come Pierino diventò Pierone e incontrò la strega Bistrega”, messo in scena dalla compagnia pordenonese OrtoTeatro.

Da sempre uno dei personaggi più amati/odiati dai bambini è la strega. La strega usa la magia, si dice anche che mangi i bambini ed è sempre travestita da buona vecchietta. Come sconfiggerla? Con astuzia, intelligenza, destrezza e esperienza.

Lo spettacolo trae spunto da una fra le più belle fiabe popolari friulane. L’autore ha integrato l’andamento tradizionale della fiaba con nuovi stimoli nati dalla pluriennale esperienza didattica nelle scuole. I personaggi si sdoppiano in un coinvolgente gioco di “teatro nel teatro” (la strega burattino diventa personaggio reale e interagisce con il pubblico, il narratore diventa Pierino Pierone e dà la voce al burattino di fronte ai bambini, etc.).

La tradizione e il bisogno di modernità si fondono, creando divertimento, tensione e sorprese, senza mai dimenticare la voglia di imparare e l’intelligenza del bambino. Il bambino, giocando con la paura, gioca con il mondo, lo conquista e cresce.

Lo spettacolo

Pierino Pierone è un bambino dalle guance paffute grazie alla golosità per le mele. La Strega Bistrega è golosa di guance paffute. Margherita Margheritone (figlia della strega) non è furba quanto Pierino. Cosa accadrà?

La rassegna

Biglietti

Biglietto d’ingresso 5 euro | Bambini sotto i 3 anni gratis

La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio della rappresentazione

