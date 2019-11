“Una fetta di teatro” con lo spettacolo “Allegria Pinocchio!” al teatro Esperia

Secondo appuntamento con gli spettacoli per bambini e famiglie della rassegna “Una fetta di teatro” al Teatro Esperia di Padova, in via Chiesanuova 90. Domenica 10 novembre alle 16 la compagnia Teatro Blu mette in scena “Allegria Pinocchio”, per la regia di Silvia Priori, uno spettacolo che utilizza la comicità del teatro d'attore e il virtuosismo del mimo-clown per raccontare una favola universale che travalica i confini del tempo e dello spazio: una storia ricca di significati e valori profondi.

Cosa racconta lo spettacolo

È mezzogiorno, a scuola suona la campana e i bambini filano dritto in classe, lasciando un deserto di urla e schiamazzi. Due bidelli, nel far ordine e pulizia, si lasciano avvolgere a poco a poco dalle trame del gioco: si travestono e si trasformano, si dimenticano e si ritrovano. E, nel farlo, raccontano la storia del burattino Pinocchio. Ne esce un Pinocchio allegro e malinconico, curioso e annoiato, scettico e credulone, attento e un po' svogliato... tutto e il contrario di tutto!

I due bidelli si abbandonano a un vortice narrativo di marionette e zecchini d'oro, imbrogli e balocchi, finché suona di nuovo la campanella. È l'ora del rientro: allegria!

La rassegna

La rassegna, che mette insieme un articolato cartellone di 15 spettacoli, ha preso il via al Teatro Esperia domenica 3 novembre, dove proseguirà con cadenza settimanale fino al 1° dicembre, per cedere poi il passo ad altre due sale della comunità – il Piccolo Teatro e il Teatro S. Carlo – che ospiteranno nuovi spettacoli per famiglie. A marzo la rassegna tornerà all’Esperia con le tre ultime date, per concludersi il 15 marzo con lo spettacolo “Hansel e Gretel”.

“Una fetta di teatro” è organizzata dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni, con il patrocinio e sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Ingresso

Biglietto d’ingresso 5 euro | Bambini sotto i 3 anni gratis| La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio della rappresentazione

Per informazioni: http://www.spazioalteatro.it/padova

Presentando il biglietto di Una fetta di teatro è possibile partecipare gratuitamente a uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti a Treviso – www.parcodeglialberiparlanti.it

Le rassegne godono del patrocinio del MIBACT e del patrocinio e sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Padova. L’organizzazione degli spettacoli è stata resa possibile grazie alla disponibilità del Servizio assistenza sale-Acec della Diocesi, dei parroci gestori delle sale e dei loro collaboratori, al supporto di Gruppo Alcuni e del Parco degli Alberi Parlanti.