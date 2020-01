"Una fetta di teatro", spettacolo per bambini “Alice, viaggio nella matematica delle meraviglie” al Piccolo Teatro

Domenica 12 gennaio alle 16 prendono il via, al Piccolo Teatro di via Asolo 2, le repliche di “Una fetta di teatro”, articolata rassegna di spettacoli per bambini e famiglie organizzata dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni, con il patrocinio e sostegno del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura.

Lo spettacolo

“Alice…Viaggio nella matematica e nei colori delle meraviglie” è tratto dai romanzi “Alice nel Paese delle Meraviglie” e “Alice sotto lo specchio”, di Lewis Carroll. E quindi, ecco in scena tutto l’armamentario proposto dallo scrittore inglese, che comprende Animali parlanti, Regine, Fiori Canterini, Carte, Scacchi, un Brucaliffo, un Cappellaio Matto e uno Stregatto in scena. Si cade al contrario, si vola, ci si allunga e restringe, si diventa pupazzi o disegni, si scompare e si riappare in un soffio.

Nella magia del teatro d’attore, proiezioni in movimento e teatro nero ogni cosa è possibile, anche l’impossibile… La trasformazione e la scoperta, l’immaginazione e la realtà, sono temi importanti per la crescita e la scoperta dei limiti. Ed ecco che in questo viaggio polidimensionale – dove le parole sono filastrocche e nonsense – si arriva a conoscere meglio se stessi, e nel sogno si incontra la vita. Giochi matematici e geometrici diventano la storia nella storia…

Biglietti

Biglietto d’ingresso 5 euro | Bambini sotto i 3 anni gratis| La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio della rappresentazione | Per informazioni: http://www.spazioalteatro.it/padova

Dettagli della rassegna

Fino a domenica 23 febbraio gli spettacoli della rassegna si alterneranno, di settimana in settimana, tra Teatro San Carlo e Piccolo Teatro, offrendo alla cittadinanza una bella panoramica dei migliori spettacoli per i più piccini.

Da domenica 1 marzo, per altre tre settimane e fino alla sua conclusione, la rassegna tornerà al Teatro Esperia. Dopo la pausa per le vacanze natalizie si inizia quindi con “Alice, viaggio nella matematica delle meraviglie”, messo in scena dal Teatro dei Colori per la regia di Valentina Ciaccia: perché il teatro può raccontare anche la magia dei numeri.

Dopo il premiato “Mago dei Numeri” (dal romanzo di Enzesberger) e “Metamorfosi Impossibile Infinito” (dalle suggestioni di Escher), il Teatro dei Colori torna a portare in scena la poesia della scienza, con lo stile geometrico e immaginifico che da più da 30 anni riesce a riscrivere ogni grande storia.

Presentando il biglietto di Una fetta di teatro è possibile partecipare gratuitamente a uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti a Treviso www.parcodeglialberiparlanti.it

Le rassegne godono del patrocinio del MIBACT e del patrocinio e sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Padova. L’organizzazione degli spettacoli è stata resa possibile grazie alla disponibilità del Servizio assistenza sale-Acec della Diocesi, dei parroci gestori delle sale e dei loro collaboratori, al supporto di Gruppo Alcuni e del Parco degli Alberi Parlanti.

Info web

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito spazioalteatro.it e sulla pagina Facebook dedicata.

http://www.spazioalteatro.it/padova/piccolo-teatro/calendario-per-data/259-alice-viaggio-nella-matematica-delle-meraviglie

https://www.facebook.com/events/405385923674011/