"Una Fetta di Teatro", spettacolo per bambini “Il coniglio Cilindro e la spada nella roccia” al teatro San Carlo

Domenica 16 febbraio alle 16 al Teatro San Carlo di Padova in via Guarneri 22 nuovo appuntamento del cartellone di “Una fetta di teatro”, rassegna per bambini e famiglie organizzata dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni e con il patrocinio e sostegno del Comune di Padova, assessorato alla Cultura. Il nuovo appuntamento vede in scena Polpetta & Caramella (le attrici Laura Feltrin e Margherita Re) con lo spettacolo “Il Coniglio Cilindro e la spada nella roccia” per la regia di Davide Stefanato. Una divertente rilettura di una delle più famose leggende epico-cavalleresche che suggestionerà i bambini tra storia e magia, e nello stesso tempo consentirà loro di vivere un’avventura coinvolgente che vede in azione anche Maga Cornacchia.

Lo spettacolo

La storia della “Spada nella roccia” viene reinterpretata da Polpetta e Caramella, insieme ai Cuccioli. Le due attrici stanno raccontando ai bambini la famosa fiaba, quando a un certo punto fanno irruzione in scena i sei Cuccioli, che decidono di reinterpretarla a modo loro.

Il coniglio Cilindro, essendo azzurro, vuole fare il re, cioè Artù: i suoi piani sono però rovinati ben presto da una cattivissima Maga del Cappello, che ruba la spada e – non contenta! – ruba anche la roccia in cui era conficcata. Per fortuna interviene Mago Merlino che aiuterà Cilindro-Artù e gli altri Cuccioli, e ovviamente anche i bambini in sala, nella ricerca degli indizi disseminati per ogni dove, che consentiranno di ritrovare la roccia e la spada rubata. Nello spettacolo c’è tanta musica e belle canzoni da ripetere insieme, e non mancano divertenti battibecchi tra le due protagoniste: Caramella, che si contraddistingue per la sua simpatica goffaggine, e Polpetta, che non lesina rimproveri nei suoi confronti e anche nei confronti dei Cuccioli, quando le sembra che non stiano rigando dritto.

La rassegna prosegue domenica 23 febbraio 2020 al Piccolo Teatro di Padova con lo spettacolo Rodaridiamo in occasione del centenario dalla nascita di Gianni Rodari.

Ingresso

Biglietto d’ingresso 5 euro | Bambini sotto i 3 anni gratis| La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio della rappresentazione | Per informazioni: http://www.spazioalteatro.it/padova

Presentando il biglietto di Una fetta di teatro è possibile partecipare gratuitamente a uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti a Treviso – www.parcodeglialberiparlanti.it

Le rassegne godono del patrocinio del MIBACT e del patrocinio e sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Padova. L’organizzazione degli spettacoli è stata resa possibile grazie alla disponibilità del Servizio assistenza sale-Acec della Diocesi, dei parroci gestori delle sale e dei loro collaboratori, al supporto di Gruppo Alcuni e del Parco degli Alberi Parlanti.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito spazioalteatro.it e sulla pagina Facebook dedicata.

http://www.spazioalteatro.it/padova/sala-polivalente-san-carlo

https://www.facebook.com/events/2573846832695986/