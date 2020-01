"Una Fetta di Teatro", spettacolo per bambini  “Storia di un bambino e di un pinguino” al teatro San Carlo

Domenica 19 gennaio alle 16 al Teatro San Carlo in via Guarneri 22 nuovo appuntamento del cartellone di “Una fetta di teatro”, rassegna per bambini e famiglie organizzata dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni e con il patrocinio e sostegno del Comune di Padova, assessorato alla Cultura.

Sul palco salirà la compagnia Teatro Telaio con Storia di un bambino e di un pinguino, per la regia di Angelo Facchetti con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro. Lo spettacolo è stato selezionato presso numerosi festival nazionali e internazionali, tra i quali Long lake family festival, Lugano (Svizzera) nel 2017 e Pupi & Pini - XXII edizione, Lignano nel 2016.

Lo spettacolo

C’è un bambino che un giorno trova un pinguino davanti alla porta di casa, un pinguino che sembra davvero molto molto triste. Probabilmente si è perso, e il bambino cerca di capire da dove arriva e cosa vuole: “Perché è triste questo pinguino?” Il bambino decide di trovare il modo di riportarlo a casa, costruisce una barca e affronta con lui il lungo viaggio verso il Polo Sud, perché, come tutti sanno, i pinguini vivono al Polo Sud. Ma se il primo e suo più grande desiderio non fosse quello di tornare a casa?

Una storia buffa per parlare di mondi sconosciuti che si incontrano, della difficoltà di comunicare e comprendere chi è altro da noi, di un oceano da solcare per far crescere in noi affetto e amicizia e, in questo modo, diventare grandi. Come nasce un dialogo? Sono così importanti le parole?

Tra mille gesti che restano incompresi e piccole gag surreali, continui fraintendimenti, alcuni enormi, altri apparentemente insignificanti, tra mille avventure e tempeste, i due arriveranno alla fine del loro viaggio. Ma un viaggio può veramente avere una fine?

Biglietti

Una Fetta di Teatro

Ingresso 5 euro - L’acquisto dei biglietti è possibile in teatro un’ora prima dello spettacolo.

Presentando il biglietto di uno degli spettacoli della rassegna Una fetta di teatro sarà possibile partecipare gratuitamente a uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti a Treviso - www.parcodeglialberiparlanti.it

Regalare uno o più spettacoli è un’idea originale e valida per qualsiasi occasione. Chiedi alla segreteria al numero 0422.421142 e otterrai tutte le informazioni.

Dove

Sala Polivalente San Carlo

Via Guarneri 22, Padova

Tel. 049 8643103

Fino a domenica 23 febbraio gli spettacoli della rassegna si alterneranno, di settimana in settimana, tra Teatro San Carlo e Piccolo Teatro, offrendo alla cittadinanza una bella panoramica dei migliori spettacoli per i più piccini. Da domenica 1 marzo, per altre tre settimane e fino alla sua conclusione, la rassegna tornerà al Teatro Esperia.

Info web

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito spazioalteatro.it e sulla pagina Facebook dedicata.

http://www.spazioalteatro.it/padova/sala-polivalente-san-carlo

https://www.facebook.com/events/2573846832695986/