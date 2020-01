"Una Fetta di Teatro", spettacolo per bambini “La fata arrabbiata” al teatro San Carlo

Domenica 2 febbraio alle 16 al Teatro San Carlo di Padova in via Guarneri 22 nuovo appuntamento del cartellone di “Una fetta di teatro”, rassegna per bambini e famiglie organizzata dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni e con il patrocinio e sostegno del Comune di Padova, assessorato alla Cultura.

La compagnia Gli Alcuni con Fata Corolla e Fata Valeriana (le attrici Anna Manfio e Anna Giusti) presenta per la prima volta a Padova lo spettacolo “La fata arrabbiata”, una delicata fiaba contemporanea sul tema della rabbia, per la regia di Anna Manfio.

Lo spettacolo

Quella mattina Fata Corolla aveva una di quelle che si possono definire “brutte giornate”. Rimasta sola, si accorge che le sta succedendo qualcosa: pian piano il volto le diventa rosso, le batte più velocemente il cuore, pensa e ripensa a quello che le ha detto fata Valeriana e ai dispetti che il gatto Otto le ha fatto.In quel momento, come per magia, appare una strana caffettiera che comincia a borbottare: è la caffettiera della rabbia!

Come se non bastasse, Corolla e Valeriana sono alle prese, ancora una volta, con la prepotenza di Maga Cornacchia. Toccherà infatti alle due fate risolvere il problema, ma per farlo devono prima superare uno stato d’animo dispettoso e invadente: la rabbia.

Come è consuetudine dei nostri spettacoli, i bambini saranno coinvolti nella narrazione attraverso canti e balli.

Note di regia

Lo spettacolo “La fata arrabbiata” desidera unire la valenza didattica ed educativa del tema della consapevolezza dei propri sentimenti con quella fiabesca ed avventurosa del teatro.

Coinvolgere il giovane spettatore tramite la chiave magica e fantasiosa, consente di accostare al divertimento e all’emozione la riflessione su se stessi e l’amore per la tradizione della fiaba.

Nel tentativo di sconfiggere l’antagonista Maga Cornacchia, le fate si scontrano con la difficoltà di gestire la rabbia, un sentimento sconosciuto ma che tutti incontriamo nel nostro cammino. È un sentimento importante ma bisogna saperlo domare se non si vuole che prende il sopravvento: la rabbia può essere utile se viene incanalata in qualcosa di costruttivo. In caso contrario, invece, può sfuggire di mano e creare un sacco di guai: la rabbia è utile nella misura in cui ci insegna qualcosa su di noi e sui nostri bisogni e valori e non è sano reprimerla senza comprenderla.

Con il dipanarsi dello spettacolo, Corolla, Otto e Valeriana riescono a capire che la rabbia può nascere in ciascuno di noi quando ci si sente rifiutati, soli o in ansia, o quando si perde il controllo di una situazione. Per fortuna ora hanno imparato a riconoscerla e, quando si ripresenterà, sapranno anche come affrontarla mettendo in atto la giusta strategia.

Con il procedere della storia, il pubblico acquisisce la consapevolezza per provare a sua volta a riconoscerla, affrontarla e domarla, ed è chiamato, divertendosi, a riflettere sul tema.

Le canzoni

L’allestimento, come sempre molto divertente e coinvolgente, è arricchito da bellissime canzoni musicate e scritte da Sergio Manfio e arrangiate dal M° Marco Fedalto. Le canzoni sono parte integrante dello svolgersi della vicenda e sono momenti importanti per il giovane pubblico, che viene chiamato a partecipare attivamente, ripetendo i gesti suggeriti e danzando.

La partecipazione del giovane pubblico

La partecipazione è un punto fondamentale di tutti gli allestimenti teatrali de Gli Alcuni ed è diventato una sorta di “marchio di fabbrica” che permette ai giovani spettatori di vivere il teatro come un’esperienza tutt’altro che passiva e, anzi, incredibilmente coinvolgente. Nello spettacolo, insieme alle attrici vedremo dei grandi pupazzi di gommapiuma che interagiranno con loro e con i bambini del pubblico.

Biglietti

Biglietto d’ingresso 5 euro | Bambini sotto i 3 anni gratis| La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio della rappresentazione | Per informazioni: http://www.spazioalteatro.it/padova

 Presentando il biglietto di Una fetta di teatro è possibile partecipare gratuitamente a uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti a Treviso – www.parcodeglialberiparlanti.it

Info web

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito spazioalteatro.it e sulla pagina Facebook dedicata.

http://www.spazioalteatro.it/padova/sala-polivalente-san-carlo

https://www.facebook.com/events/2573846832695986/