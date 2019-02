“La fiaba è servita”, mostra d’illustrazione per l’infanzia di Sarmede a Villa Pisani di Monselice

Dal 2 marzo al 7 aprile Villa Pisani di Monselice, in collaborazione con la Fondazione S. Zavřel di Sarmede, ospiterà la Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’infanzia di Sarmede dal titolo “La Fiaba è Servita!” . Un percorso espositivo di 75 illustrazioni tratte da libri che parlano di cibi fantastici, per nutrirsi di racconti, poesie e filastrocche.

“C’era una volta un re”, così comincia sempre una fiaba, ma questa volta il re lascia spazio a magici pentolini, bambine affamate e orchi dalla gola mai sazia, volpi astute e lupi avidi dalla pancia vuota, pizze ballerine, principesse dal nome aromatico, alberi che portano frutti colorati come i capelli di ragazzine un po’ magiche. Ma che cosa hanno in comune cibo e fiabe? È facile, vanno in coppia dalla notte dei tempi: entrambi elementi essenziali alla vita, nutrimento prezioso per il corpo e per la mente di piccoli e adulti. La fame e l’abbondanza, la meraviglia, i sapori e i profumi, infatti, abitano da sempre le fiabe.

La mostra “La Fiaba è Servita!” offre la possibilità di conoscere nuove culture attraverso 75 illustrazioni che raccontano cibi e ricette provenienti da tutto il mondo. Il percorso si articola in una serie di immagini dedicate all’esplorazione del cibo attraverso uno strumento a noi molto caro: l’albo illustrato. Un mondo da immaginare ascoltando le fiabe e da esplorare con lo sguardo, alla ricerca dei segreti delle illustrazioni.

Nelle sale che ospitano la mostra troveranno spazio delle installazioni interattive curate da Piano T: stimoli sensoriali ed esperienze giocose da scoprire durante la visita.

Inoltre anche quest’anno i commercianti hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa Vetrine Animate, realizzata in collaborazione con Ascom Padova Delegazione di Monselice e Due Punti Aps. Per tutto il periodo della mostra sulle vetrine dei negozi della città saranno realizzate, da giovani artisti del territorio, illustrazioni che reinterpretano le fiabe proposte nella mostra.

Nella suggestiva Villa Pisani di Monselice, per tutta la durata della mostra, in programma laboratori e quattro appuntamenti con film per farci perdere davvero in una favola in cui anche la magia è credibile.

La mostra è un progetto della Fondazione Štěpán Zavřel di Sarmede ed è organizzata da Euganea Movie Movement e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Monselice, con il patrocinio della Provincia di Padova e della Regione del Veneto. La Fiaba è servita! è realizzata con il contributo di Despar Aspiag Service e Far Magia e il sostegno di Libreria Fahrenheit, libreria per ragazzi Pel di Carota, Slow Food Veneto e associazione Melià.

Apertura mostra “La fiaba è servita!”

Dal lunedì al venerdì: 8.30/17.30

Sabato e domenica: 10/13 – 15/19

Ingresso

Biglietto mostra

4 euro intero

3 euro ridotto 6-12, studenti universitari, over 65 e possessori tessera Euganea Movie Movement

0-5 anni entrata libera

Biglietto laboratori

3 euro o gratuito con biglietto della mostra.

Il laboratorio I Verdurattini è gratuito.

La prenotazione ai laboratori è obbligatoria.

Biglietto proiezioni

2 euro o gratuito con il biglietto della mostra.

Informazioni

Villa Pisani

www.villapisanimonselice.it

info@villapisanimonselice.it

0429 74309

Facebook https://www.facebook.com/villapisanimonselice/