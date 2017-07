Lunedì 24 luglio l’Ascom di Padova indice con Confesercenti Veneto una fiaccolata di protesta contro la realizzazione del mega centro commerciale a Due Carrare

L’Ascom di Padova, unitamente alla Confesercenti del Veneto Centraleorganizza nella serata di lunedì 24 luglio a partire dalle 21 una fiaccolata a Due Carrare per sensibilizzare l’opinione pubblica e dare voce con forza alla contrarietà condivisa nei confronti del progetto di realizzazione del mega centro commerciale che dovrebbe sorgere a ridosso del sito storico del Castello del Catajo.

E proprio al Castello del Catajo si era tenuta giorni fa la conferenza stampa organizzata in concerto da Ascom e Confesercenti, alla quale hanno partecipato più di un centinaio tra autorità amministrative locali, associazioni rappresentative delle realtà economiche e imprenditoriali, comitati a difesa del patrimonio artistico e ambientale e gli organi di stampa.

Con questa fiaccolata si vuole rinforzare il senso di forte opposizione al progetto di cementificazione di un territorio che non sente assolutamente il bisogno di una devastazione ambientale simile, che si tradurrà peraltro in una pesante ricaduta economica per tutto il tessuto commerciale delle aree contermini interessate dalla realizzazione di questo “ecomostro”.

La fiaccolata si svolgerà a Due Carrare e prevede di percorrere il tragitto che avrà come punto di partenza via Roma, presso il parcheggio di fronte alla Banca di Credito Cooperativo e lungo il marciapiede arriverà davanti alla Sede comunale.

Sono invitati tutti coloro che, amministratori pubblici, associazioni di categoria e territoriali, economiche ambientalistiche culturali, imprenditori, cittadini, vogliono difendere il loro territorio da questa devastazione senza ritorno.