Fiera degli uccelli a Campodarsego

59 candeline per la tradizionale Fiera degli Uccelli! In occasione del Lunedì di Pasquetta, il 2 aprile 2018 andrà in scena il seguente programma:

> ore 7 apertura iscrizioni per mostra di uccelli e animali da cortile

> ore 8 concorsi e mostre di equini e bancarelle di tutti i tipi

> ore 11.30 premiazione della gara di uccelli

All'interno della storica Fiera si svolgerà inoltre la 52esima RASSEGNA CINOFILA "amatoriale", che di anno in anno attira sempre più appassionati, grandi e bambini, con i loro amici a 4 zampe. Decine i cani iscritti ogni anno, con importanti giudici a dare lustro alla rassegna. Ecco il programma:

> ore 13.30 Apertura delle iscrizioni dei cani

> ore 14.30 Inizio dei giudizi

Si comunica che non essendoci criticità con l’influenza aviaria la manifestazione si svolgerà regolarmente. L'unica eccezione riguarda gli anatidi, che ad oggi rientrano tra le prescrizioni delle ULS veterinarie.

