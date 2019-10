L'antica Fiera di Arsego è il tradizionale appuntamento con il gusto e divertimento! a giovedì 17 ottobre a martedì 22 ttobre 2019! vi aspettiamo!

Un po’ di numeri dell'antica a Fiera di Arsego:

272 anni di storia, 120 espositori interni, 55 esterni, 20 nel mercato agricolo, 300 bancarelle, 2 padiglioni gastronomici, 2 pesche di beneficenza, 1 padiglione spettacoli e tanto divertimento.

Programma

Da giovedì 17 Ottobre a martedì 22 Ottobre 2019, appuntamenti da non perdere per grandi e piccini! Stand gastronomici, eventi, concerti e tanto altro ancora! Non mancate!

Giovedì 17 ottobre

Ore 20

Apertura stand gastronomici

Stand Pro Loco:

Cena di beneficenza raccolta fondi per le scuole del nostro territorio - in collaborazione con i comitati genitori di San Giorgio delle Pertiche, Arsego e Cavino

Stand Ardisci e Spera:

Tradizionale cena di inizio stagione sportiva per atleti e famiglie, tifosi e simpatizzanti della storica U.S. Ardisci e Spera

Ritrovo VW Golf passion e non solo

Raduno ed esposizione auto lungo via Roma e via Prà della fiera

Vesparaduno e musica presso street food village - bar Baricentro in piazzetta Minozzi

Ore 20.30

Inaugurazione ufficiale della 32esima edizione dell’Expo fiera mostra artigianale e commerciale organizzata da GU & GI s.r.l.

Apertura nuovissimo Arsego Music Village

Venerdì 18 ottobre

Per tutto il pomeriggio

Angolo truccabimbi - palloncini e spettacolo bolle di sapone presso il sagrato della chiesa parrocchiale a cura del gruppo svagami

Apertura luna park - sconto del 50% su tutte le giostre in collaborazione con gli operatori dello spettacolo viaggiante

Mercato lungo le vie del centro

Mostra mercato auto fronte scuole elementari

Ore 19

Apertura del padiglione expo

Mostra artigianale e commerciale curata dalla società GU & GI s.r.l.

Cena di gala pro loco

Apertura Street Food Village in piazza Minozzi

Ore 20

Motoraduno partenza dal prà della fiera - percorso lungo le vie del paese arrivo presso music village

Ore 20.30

Cerimonia di attribuzione del premio "Sergio Carnaroli" 1^ edizione presso Villa Mella (già Pugnalin Valsecchi) via Signoria, 2

Premiazione di alcune aziende storiche di San Giorgio delle Pertiche

Sabato 19 ottobre

Dal pomeriggio

Voli in mongolfiera presso ex campo sportivo "San Giovanni Bosco"

Mercato lungo le vie del centro

Mostra mercato auto fronte scuole elementari

Grandissimo luna park

Ore 15

Fiera dei nonni spettacolo teatro Campello di Camposampiero presenta la commedia "Le me toca tute" presso il sagrato della chiesa

Ore 16

Inaugurazione del Pala cultura presso la scuola elementare "g. Pascoli"

Apertura mostra fotografica storica organizzata dal gruppo ambiente

Esposizione delle opere in gara nel concorso di pittura “dipingi la fiera” organizzato in collaborazione con l'associazione insieme a Cavino

Ore 17

Esibizioni dell’A.S.D. Violetagym con lo spettacolo: "Con passione e divertimento i sogni diventano realtà" presso il sagrato della chiesa

Ore 19

Esibizioni a cura dell’A.S.D. Black Opal spettacoli di danze orientali, Danze latino americane in show dance, break dance, hip hop, nerw generation, baby e fitness femminile presso il sagrato della chiesa

Agrifarm Village

Battesimo della sella nell’area animali in fattoria, vieni a conoscere i pony e vieni a provare l'esperienza di salire in sella

Apertura grande fattoria didattica

Orto botanico vieni con noi a lavorare la terra

Mostra di trattori d'epoca

Ore 16

Apertura pesca di beneficenza

Apertura del mercatino presso il nuovissimo creativity village con esposizione di numerosi stand di hobbisty e appassionati del fai da te, della creatività e del riciclo

Agricoltori in fiera a cura degli associati di CIA e coldiretti Presso il Prà della fiera

Ore 17

Apertura padiglione expo

Mostra artigianale e commerciale curata dalla società GU & GI s.r.l.

Ore 20

Apertura stand gastronomici

Ore 20.30

Tiro alla fune area spettacoli di fronte alla chiesa

Domenica 20 ottobre

Dal mattino

Mercato lungo le vie del centro

Quest'anno troverai banchi anche lungo via Prá della fiera e via Margarise

Agricoltori in fiera a cura degli associati di cia e coldiretti presso il prà della fiera

Apertura grandissimo luna park

Mostra artigianale e commerciale esterna al prà della fiera

Ore 09

Apertura del mercatino presso il nuovissimo creativity village con esposizione di numerosi stand di hobbisty e appassionati del fai da te, della creatività e del riciclo

1^ Fast tractor pulling a cura del team Mazinga.com in via Cornaro (alla fine del viale del Luna Park) - Azienda agricola Betto Roberto

Apertura del pala cultura presso la scuola elementare "G. Pascoli"

Mostra fotografica storica organizzata dal gruppo ambiente

Esposizione delle opere in gara nel Concorso di pittura “dipingi la fiera” organizzato in collaborazione con l'associazione insieme a Cavino

Mostra micologica a cura dell'associazione A. M. B. Gruppo di Padova

Ore 09

"I mestieri del filo" dimostrazioni della vita contadina di un tempo a cura del gruppo ecologico "Tiveron" di Santa Cristina di Quinto di Treviso

Ore 09.30

Voli in mongolfiera presso ex Campo Sportivo "San Giovanni Bosco"

Apertura pala expo - mostra artigianale e commerciale curata dalla società GU & GI s.r.l.

Ore 10

Spettacolo falconeria presso Agrifarm Village

Tradizionale sfilata delle autorità

Partenza da Villa Mella (già Villa Pugnalin Valsecchi) via Signoria, 2 accompagnata dal Doge e dalla corte nobile dei “Patrizi Veneti” in costumi d’epoca e dai contadini e braccianti del ‘900

Madrina della 272esima edizione della Fiera miss veneto Elisa Checchin

Ore 10.30

Cerimonia dell’alza bandiera nel piazzale della Chiesa e rievocazione storica con lettura del proclama del Doge del 1747 che istituì la Fiera di Arsego

Ore 14

Gara di Campionato Mini 4wd organizzato dall’AS Black Panters di Padova

Per le categorie dai 6 ai 17 anni in via Roma (ex Recos) presso il nuovissimo Creativity Village

Ore 16

Esibizioni dimostrative di ginnastica artistica a cura dell’A.S.D. Imperia presso il sagrato della chiesa parrocchiale

Ore 17

Esibizioni dimostrative di ginnastica artistica, ritmica, danza e hip Hop a cura dell’A.S.D. Spartum presso il sagrato della chiesa

Lunedì 21 ottobre

Dal mattino

Tradizionale mercato del bestiame - fiera franca

Presso agrifarm village

Mercato lungo le vie del centro

Quest'anno troverai banchi anche lungo via Prá della fiera e via Margarise

Grandissimo Luna Park

Mostra artigianale e commerciale esterna al prà della Fiera

Agricoltori in fiera con prodotti agricoli e non solo, a cura degli associati di Cia e Coldiretti presso il Prà della Fiera

Ore 07.30

Apertura stand gastronomici per la tradizionale “trippa” del lunedì della fiera

Ore 09

Apertura del Pala Cultura presso la scuola elementare "G. Pascoli"

Mostra fotografica storica organizzata dal gruppo ambiente

Esposizione delle opere in gara nel concorso di pittura “dipingi la fiera” Organizzato in collaborazione con l'associazione insieme a Cavino

Mostra micologica a cura dell'associazione a. M. B. Gruppo di Padova

Ore 09

Apertura del mercatino presso il nuovissimo Creativity Village con esposizione di numerosi stand di hobbisty e appassionati del fai da te, della creatività e del riciclo

"I mestieri del filo" dimostrazioni della vita contadina di un tempo a cura del Gruppo ecologico "I Ruspanti" Di Bassano Del Grappa

Ore 09.30

Voli in mongolfiera presso ex campo sportivo "San Giovanni Bosco"

Apertura pala expo - mostra artigianale e commerciale curata dalla società GU & GI s.r.l.

Ore 10

Santa messa in ricordo di tutti gli arsegani viventi o defunti e per quanti in occasione della fiera torneranno in paese aper onorare le proprie radici, i legami e le amicizie

Dalle ore 11

Area truccabimbi - palloncini e spettacolo bolle di sapone presso il sagrato della chiesa a cura del gruppo svagami

Ore 20

Premiazione concorso di pittura presso pala cultura

Martedì 22 ottobre

Ore 15

Mercato lungo le vie del centro

Grandissimo luna park

Ore 20

Apertura stand gastronomici

Ore 22.30

Favoloso spettacolo pirotecnico di chiusura della 272esima Fiera Di Arsego

Bar&Ristoro

Stand gastronomici

Per tutta la durata della fiera funzioneranno gli stand gastronomici:

Presso lo stand Proloco tipica cucina veneta con specialità di gnocchi caserecci fatti a mano, spaghetti allo scoglio, frittura di pesce e tante buone novità.

Presso il Pala fiera tipica cucina veneta

Trippa

Se vuoi davvero vivere la tradizione ti aspettiamo allo stand gastronomico lunedì mattina alle 7 per gustare la tipica trippa in brodo.

Panino onto

Hai 5 giorni di tempo per gustarti tutte le specialità culinarie che offre la Fiera:

dalla cucina tradizionale veneta che troverai allo stand, allo storico folpetto, ma … mi raccomando.. non puoi certo rinunciare al sapore di un panino cotto al momento, preparato seguendo le tue indicazioni e soddisfando i tuoi gusti!!!

Pesce fritto e arrosticini

Presso il PALA FAMILY pesce fritto ed arrosticini oltre ai consueti Panini e Piadine.

Arsego Music Village

Dal 17 al 22 ottobre Torna con la 272° edizione l’antica fiera di Arsego, tradizionale appuntamento con il gusto e divertimento!

Prodotti tipici dell’agricoltura, mostre del commercio e dell’ artigianato, bestiame, macchine e attrezzature per l’agricoltura. 120 espositori interni, 55 esterni, 20 nel mercato agricolo, 300 bancarelle, due padiglioni gastronomici, due pesche di beneficenza, un padiglione spettacoli, un incredibile lunapark e tanto altro.

— Giovedì 17 ottobre

MEMORIES dalle 20 alle 00 ballerete le HIT più ballate degli anni '90 e l'energia musicale degli anni 2000

Evento: Memories ‘90vs2000 • Arsego Music Village

— Venerdì 18 ottobre

FREAK dalle ore 18 alle ore 01 ci sarà il party più DEVASTANTE di sempre!

Evento: Freak! djset at Arsego Music Village

— Sabato 19 ottobre

PAZZESKA dalle ore 18 alle ore 01 non potrete stare fermi con il nuovo format esageratamente #pazzesko!

Evento: Pazzeska @Arsego Music Village

— Domenica 20 ottobre

BESAME dalle ore 16 alle ore 01 la one night che crea dipendenza con i suoni di successo di oggi ti aspetta!

Evento: Dj Set - Besame @Arsego Music Village

— Lunedì 21 ottobre

DUB dalle ore 16 alle ore 01 l'hip hop sarà il re della serata.

Evento: Dj Set - dUb @Fieradi Arsego

— Martedì 22 ottobre

ONE dalle ore 20 alle ore 00

🔴 ingresso gratuito per tutti gli eventi 🔴

Info web

http://www.fieradiarsego.it/

https://www.facebook.com/Fiera.di.Arsego