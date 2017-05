In fiera campionaria incontri domenicali con i candidati a Sindaco di Padova

“L’obiettivo è duplice: offrire ai candidati la possibilità di spiegare bene cosa hanno intenzione di fare in favore del terziario ed, in secondo luogo, offrire alla cittadinanza un’occasione, forse l’unica, di vedere tutti i candidati sindaco per la città di Padova disporre di una “piazza” comune per spiegare le loro ragioni”.

TUTTI I DETTAGLI DELLA FIERA COMPIONARIA A PADOVA

Spiega così Patrizio Bertin, presidente dell’Ascom, l’iniziativa dell’associazione di portare, nelle due domeniche di Campionaria, tutti e nove i candidati alla poltrona di Palazzo Moroni a presentare le loro idee ed i loro programmi nell’Agorà del padiglione 1.

“Domenica 14 e domenica 21 maggio – continua Bertin - ogni candidato avrà a disposizione 20 minuti di tempo per esporre i punti del proprio programma elettorale secondo un calendario che vede alle ore 10.30 di domenica 14 maggio l’incontro con Luigi Sposato, quindi alle 11 con Rocco Bordin per seguire, alle 11.30, Simone Borile. La mattinata si chiuderà con Massimo Bitonci alle 12 e Carlo Schievano alle 12.30.

Domenica 21 maggio sarà invece Maurizio Meridi che aprirà, alle 10.30, la serie di incontri per poi proseguire con Alessio Farinella alle 11, Sergio Giordani alle 11.30 ed infine Arturo Lorenzoni alle 12.

Come noto, l’ingresso alla Fiera è gratuito.