Fiera Campionaria 2018 alla Fiera di Padova

La Fiera Campionaria di Padova è un tradizionale appuntamento cittadino, con espositori provenienti da tutta Italia e da paesi esteri.

La manifestazione si articola in diversi settori, tra i quali l’artigianato, la casa, la gastronomia, l’auto, la bellezza, la musica, lo spazio per i bambini. Oltre all’esposizione, laboratori e workshop, corsi di cucina e di pizzica per il divertimento a tutte le età, dai giovani ai bimbi, alle famiglie.

Evento patrocinato dal Comune di Padova.

Per approfondimenti consultare il sito www.campionaria.it

Per informazioni

PadovaFiere

via N. Tommaseo, 59 - Padova

telefono 049 840111

sito www.padovafiere.it

Gallery