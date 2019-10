Fiera delle parole 2019 ad Abano Terme

Un’edizione da tutto esaurito, capace di superare il numero di presenze dello scorso anno: la Fiera delle Parole 2019 a Padova ha registrato ottimi risultati. Oltre duecento eventi, più di quattrocento ospiti, sale piene, code di persone ordinatamente in attesa di prendere parte a un festival che si è confermato un grande momento di democrazia e partecipazione. «Siamo estremamente soddisfatti della riuscita di questa edizione della Fiera – sottolinea la direttrice artistica Bruna Coscia – segno che il pubblico ha apprezzato le proposte in calendario. Anche la scelta di un tema, quello della cura, ha impreziosito i cinque giorni di rassegna, tessendo un dialogo condiviso che ha unito i diversi appuntamenti in programma». La Fiera delle Parole non si ferma, anzi è già pronta a ripartire questa settimana, per una nuova edizione ad Abano Terme: 21 appuntamenti in quattro giorni, da giovedì a domenica.

La Fiera delle Parole ad Abano Terme: Crepet, Ervas, Molesini e i Solisti Veneti

Giovedì 10 ottobre alle 18.30 è in programma un aperitivo letterario con Vasco Mirandola, seguito alle 21 al cinema Marconi dalla proiezione gratuita di Effetto Domino, la più recente produzione cinematografica di Jolefilm, presentata alla 76ª mostra del Cinema di Venezia. L’appuntamento festeggia, come già avvenuto a Padova, i primi vent’anni della casa di produzione “firmata” Marco Paolini e Francesco Bonsembiante.

Scarica tutto il programma completo

Gli appuntamenti della Fiera delle Parole ad Abano Terme proseguono venerdì 11 ottobre a Villa Bassi, dove sono in programma alle 16 una visita guidata al museo e alla mostra “Eve Arnold”. A partire dalle 18.30 ci si sposta in Biblioteca civica per un aperitivo letterario seguito alle 21 da un incontro con Paolo Crepet dedicato alla presentazione del suo ultimo libro “Libertà”.

La giornata di sabato 12 ottobre si apre con una nuova visita guidata al museo, alle ore 15.30, e prosegue alle 17 con Daniela Padoan e il suo libro “Per amore del mondo”. Alle 18.30 Andrea Molesini presenta “Dove un’ombra sconsolata mi cerca” (Sellerio), storia di formazione ambientata negli anni della Seconda guerra mondiale. Alle 21 appuntamento con Fulvio Ervas e “Il convegno dei ragazzi che salvano il mondo” (Marcos Y Marcos). Tanti gli appuntamenti in calendario domenica 13 ottobre, ultima giornata della tappa aponense del festival: tra questi, alle 18 con Benedetta Tobagi, che porta alla Fiera delle Parole il suo “Piazza Fontana, il processo impossibile” (Einaudi), racconto rigoroso e appassionante del grande processo sulla strage di piazza Fontana, una riflessione esemplare sui rapporti tra giustizia e politica. Grande concerto di chiusura alle 21 con l’Ensemble Vivaldi de I Solisti Veneti.

Il programma completo della Fiera delle Parole è online sul sito www.lafieradelleparole.it e sui profili social del Festival.

https://www.facebook.com/lafieradelleparole/

La Fiera delle Parole è diretta da Bruna Coscia, organizzata da Cuore di Carta eventi e promossa dai Comuni di Padova, Montegrotto Terme e Abano Terme, con il patrocinio e la collaborazione dell’Università degli Studi di Padova, la collaborazione di Promex Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Padova, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il patrocinio della Provincia di Padova e la media partnership di Rai Radio 3, Il Mattino di Padova e Radio Lattemiele.